Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί: Έσπασε το “φράγμα” των τριών εκατομμυρίων

Ανοίγει, το Μεγάλο Σάββατο, η πλατφόρμα και για τους 45 έως 49 ετών.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Οι τριαντάρηδες εμβολιάζονται και οι εμβολιασμοί στη χώρα ξεπέρασαν τα 3.000.000! Ήδη το ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάνει και τις δύο δόσεις έχει φτάσει στο 8,5%.

"Μέσα στο καλοκαίρι, θα 'ναι μέσα Ιουνίου, μέσα Ιουλίου, η ανοσία θα περάσει το κριτικό όριο και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη και μετά θα προσέχουμε αλλά θα ζούμε σε μια χώρα ελεύθερη", επισημαίνει ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Το εμβολιαστικό κέντρο Ραφήνας επισκέφτηκε σήμερα ο πρωθυπουργός. "Βλέπω μία δυναμική κυρίως από τις νεαρές ηλικίες που είναι πολύ ενθαρρυντικό". τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα και από την σταθερή αλλά φθίνουσα πορεία των κρουσμάτων. Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο πράσινο χρώμα όσον αφορά στον δείκτη θετικότητας στον παγκόσμιο χάρτη του ECDC (κάτω από 4%), ενώ βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη όσον αφορά το testing.

Επιμνημόσυνη Δέηση τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, από τον Αρχιεπίσκοπο και Πάσης Ιερώνυμο, στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρόπουλου.

Από αύριο, Μεγάλο Σάββατο, ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικιακή ομάδα των 45 με 49 ετών ενώ από τις 15 Μαϊου θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός των πολιτών που είτε έχουν κινητικά προβλήματα είτε ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν μπορούν να φτάσουν σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

