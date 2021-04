Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Απρίλιος: ο πιο φονικός μήνας του 2021

Ποιος είναι ο πιο “μαύρος” μήνας από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα. Ποιο μήνα καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα στην χώρα.

Ο μήνας που μόλις τελείωσε, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του ΕΟΔΥ για το προηγούμενο 24ώρο, ήταν ο μήνας με τα περισσότερα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, από την αρχή της πανδημίας.

Σε αυτό προφανώς έχουν συμβάλει αφενός οι μεταλλάξεις του κορονοϊού που μεταδίδουν ευκολότερα τον ιό, αφετέρου η ραγδαία, ειδικά σε σχέση με το πρώτο διάστημα, αύξηση των τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε όλη την χώρα.

Από την πρώτη έως τις 30 Απριλίου, καταγράφηκαν 81.344 κρούσματα κορονοϊού, που αντιστοιχούν στο 23,5% των συνολικών κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα, τα οποία ανέρχονται σε 345.033.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020.

Ακόμη, ο Απρίλιος ήταν ο πιο φονικός μήνας του 2021, καθώς καταγράφηκαν 2.288 θάνατοι ασθενών με κορονοϊό, που αντιστοιχούν στο 22% των συνολικών θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα, οι οποίοι ανέρχονται σε 10.381.

Κατά μέσο όρο, κάθε ημέρα του Απριλίου έχαναν την ζωή τους 76,2 συμπολίτες μας. Ο πρώτος θάνατος ασθενούς με κορονοϊό στην Ελλάδα, του Μανώλη Αγιομυργιαννάκη, καταγράφηκε στις 12 Μαρτίου 2020.

Ο πιο φονικός μήνας στην Ελλάδα από την αρχή της πανδημίας παραμένει ο Δεκέμβριος του 2020, με 2.432 νεκρούς, κατά μέσο όρο δηλαδή κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου έχαναν την ζωή τους 78,5 συμπολίτες μας.

