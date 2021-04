Life

Πρίγκιπας William – Kate Middleton: 8 πράγματα που δε γνωρίζαμε για τον βασιλικό γάμο

Δείτε τις 5 + 3 άγνωστες λεπτομέρειες του γάμου τους που δεν ξέραμε ως σήμερα...

Νέες αποκαλύψεις για τον βασιλικό γάμο του Πρίγκιπα William και της Kate Middleton που τελέστηκε πριν από 10 χρόνια και άφησε ιστορία, ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας.

Ο Πρίγκιπας William και η Kate Middleton παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου 2011 και χθες έκλεισαν 10 χρόνια ευτυχισμένης κοινής πορείας.

