Μεταλλάξεις - Εμβόλιο Pfizer: Παραμένει ο κίνδυνος μετά την πρώτη δόση

Έρευνα υπό την καθοδήγηση του Αυτοκρατορικού Κολεγίου του Λονδίνου (Imperial College).

Μία μόνο δόση από το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού είναι ενδεχόμενο να μην προκαλέσει ικανοποιητική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος για την προστασία από νέα παραλλαγμένα στελέχη του ιού, εκτός των ανθρώπων που έχουν ήδη νοσήσει, σύμφωνα με έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα έγινε υπό την καθοδήγηση του Αυτοκρατορικού Κολεγίου του Λονδίνου (Imperial College), εξετάζοντας τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος σε εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα της Βρετανίας, αφού είχαν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι άνθρωποι, που είχαν προηγούμενα ελαφρά συμπτώματα ή ήταν ασυμπτωματικοί, είχαν αναπτύξει ενισχυμένη προστασία κατά των πιο μεταδοτικών παραλλαγμένων στελεχών, που εντοπίστηκαν στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική.

Ωστόσο, το ανοσοποιητικό σύστημα, μετά την πρώτη δόση, ήταν πιο αδύναμο στους ανθρώπους που δεν είχαν προηγούμενα μολυνθεί, αφήνοντάς τους πιθανώς ακάλυπτους έναντι των κινδύνων μόλυνσης από τα παραλλαγμένα στελέχη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν σήμερα, Παρασκευή, οι επιστήμονες που είχαν την ευθύνη διεξαγωγής της έρευνας.

