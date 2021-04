Life

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγκινεί η ανάρτησή του για τον χαμό των γονιών του!

Ο ταλαντούχος ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έχασε τους γονείς του πριν από δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει βιώσει την απώλεια και των δύο γονιών του, οι οποίοι “έφυγαν” από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Ο ταλαντούχος ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έχασε τον πατέρα του τον Ιανουάριο του 2019 και τη μητέρα του τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Παρά το γεγονός ότι ο χαμός τους χάραξε για πάντα τη ζωή του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρήκε το κουράγιο και συνεχίζει, σημειώνοντας μία λαμπρή πορεία στα επαγγελματικά του.

