Πάσχα: “Αντάρτικο” από τον Μητροπολίτη Κυθήρων

Πότε θα τελεστεί η Αναστάσιμη Ακολουθία, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ.

"Αντάρτικο" απο τον Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου για Ανάσταση στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Οι κάτοικοι σε Κύθηρα και Αντικύθηρα ετοιμάζονται για Ανάσταση στις... 5 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Σεραφείμ: «Θα τελέσωμεν την τελετήν και την Θείαν Λειτουργίαν της Αναστάσεως ανήμερα του Πάσχα, αρχομένης της Ακολουθίας της Παννυχίδος ώρα 5 π.μ. και μετ’ αυτήν θα ακολουθήση η τελετή της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η Αναστάσιμος Θεία Λειτουργία».

