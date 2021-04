Life

Μοναξιά ή μοναχικότητα; Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβεις τη διαφορά

Πρόκειται για ένα δίπολο που προσδιορίζει την αιώνια πάλη ανάμεσα σε ό,τι μας αποξενώνει και σε ό,τι μας συνδέει.

Δύο λέξεις με κοινή εννοιολογική ρίζα, μα στο τέλος η ψαλίδα ανοίγει τόσο, ώστε οι φιλόξενοι της μοναξιάς να βιώνουν οδυνηρά συναισθήματα, ενώ οι μοναχικοί να μεταμορφώνονται σε σοφούς πομπούς νηφαλιότητας, αγάπης και σύνδεσης.



Θα τολμήσω να φανταστώ δύο ίδιους ανθρώπους να βρίσκονται στην ίδια καφετέρια, να πίνουν τον ίδιο καφέ, αλλά ο ένας να είναι εκεί επειδή νιώθει μόνος, ενώ ο δεύτερος όχι. Τι κάνει όλη τη διαφορά, λοιπόν, στο εύθραυστο λογισμικό της καρδιάς μας και μπερδευόμαστε τόσο σε αυτό το δίπολο της εσωτερικής μας ζωής;

