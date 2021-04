Αθλητικά

ΕuroCup: Η Μονακό κατέκτησε το τρόπαιο

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μονακό στέφθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μονακό στέφθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης. Η ομάδα του Πριγκιπάτου έγινε η πρώτη γαλλική που κατακτά το Eurocup, καθώς νίκησε για δεύτερη φορά την Ούνιξ Καζάν, αυτή την φορά επί ρωσικού εδάφους, με 86-83 και με δύο νίκες πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Πρίφτη δεν είχε καμία επιλογή από το να νικήσει και να στείλει τη σειρά σε τρίτο τελικό (2/05) στην έδρα της, αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως συνέβη και στο πρώτο ματς στην έδρα της Μονακό, έτσι και το αποψινό ήταν «θρίλερ» από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι δύο φιναλίστ εναλάσσονταν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2ου τελικού, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα στην 4η περίοδο (+6, 69-75) και περίπου 3 λεπτά πριν από το φινάλε να ξεφεύγουν ξανά με 79-73.

Ο Τζαμάλ Σμίθ, όμως, με τρία συνεχόμενα εύστοχα σουτ κι ενώ είχαν προηγηθεί δύο επιθετικά φάουλ της Μονακό, ισοφάρισε 79-79 ενώ απέμεναν 1΄38΄΄ για το φινάλε. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Σμιθ και πάλι με σουτ δύο πόντων «έγραψε» το 83-81 για την Ούνιξ, αλλά με «γκολ-φάουλ» του Ο'Μπράιαν έγινε το 83-84, με 10 δραματικά δεύτερα και τους γηπεδούχους στην τελευταία επίθεση.

Ο Σμιθ αστόχησε στο μακρινό τρίποντο που επιχείρησε, ο Νάιτ πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και του έγινε φάουλ. Έβαλε και τις δύο βολές και στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα ο Σμιθ ήταν αδύνατο να ευστοχήσει στο σουτ... της απελπισίας που επιχείρησε.

Πρώτος σκόρερ των Κυπελλούχων Ευρώπης, όπως και στον πρώτο τελικό ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 25 πόντους, αλλά καθοριστικός στο ματς ήταν ο Τζέι Τζέι Ο'Μπράιαν με το καλάθι και φάουλ που πέτυχε στα τελευταία δευτερόλεπτα (τελείωσε το ματς με 16 πόντους). Από την Ούνιξ ο Μπράουν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει μία θέση στη EuroLeague της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 47-48 (ημ.), 67-66, 86-83

