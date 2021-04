Life

“Άγριες Μέλισσες” - Κατερίνα Διδασκάλου: Tο μέλλον της “Μυρσίνης” στη δραματική σειρά

Η γνωστή ηθοποιός σε συνέντευξή της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στις «Άγριες Μέλισσες», αλλά και το μέλλον της Μυρσίνης στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1.





Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για όλα στο ΤΥΠΟΣ TV και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις εξελίξεις στις «Άγριες Μέλισσες», αλλά και το μέλλον της Μυρσίνης στη δραματική σειρά.

Πώς βιώνετε τη δεύτερη χρονιά μεγάλης επιτυχίας για τις Άγριες Μέλισσες;



Με ευγνωμοσύνη. Και τη μισή σεζόν πέρσι και φέτος, μέσα στον κορονοϊό, μέσα στους χαλεπούς καιρούς που ζήσαμε και ζούμε, ένιωσα ότι είναι μεγάλη υπόθεση όχι μόνο να έχεις μία δουλειά, αλλά μία δουλειά με αισθητική. Αυτή η ποιότητα μπαίνει στα ελληνικά νοικοκυριά, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της τηλεόρασης. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στον Καραγιάννη που το πίστεψε τόσο και το κυνήγησε, αλλά και σε όλους εμάς -είτε μπρος είτε πίσω από τις κάμερες- που δίνουμε το 100% του εαυτού μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό που κάνουμε. Η τηλεόραση είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την αισθητική μιας χώρας.



