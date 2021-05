Κόσμος

Σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο κοντά στο σεισμό του 2011 που στοίχισε τη ζωή σε 18.000 ανθρώπους.

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στ’ ανοικτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, χωρίς πάντως να εκτιμάται πως υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι, σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:27 (τοπική ώρα· 04:27 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 47 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό, ανοικτά της Ισινομάκι, στη νομαρχία Μιγιάγκι, όχι μακριά από τον χώρο όπου είχε εντοπιστεί το επίκεντρο του σεισμού του 2011 που προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι. Εξαιτίας του σεισμού και του τσουνάμι είχαν σκοτωθεί τότε πάνω από 18.000 άνθρωποι.

Πάντως τόσο το USGS όσο και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει τσουνάμι ο σημερινός σεισμός, που έγινε πολύ αισθητός κατά μήκος των ανατολικών ακτών της χώρας, και στην πρωτεύουσα, το Τόκιο.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε θύματα μέχρι εδώ, σύμφωνα με το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Η Ιαπωνία βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, τόξο όπου καταγράφεται πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα, εκτεινόμενο από τη νοτιοανατολική Ασία ως τη λεκάνη του Ειρηνικού. Στη χώρα εφαρμόζεται αυστηρός πολεοδομικός κανονισμός για να εξασφαλίζεται πως τα κτίρια μπορούν να αντέξουν εξαιρετικά ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague: η Μπάγερν με μεγάλη ανατροπή ισοφάρισε την Αρμάνι

Κορονοϊός – Ινδία: ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η πανδημία

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη