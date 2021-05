Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων σε ημερήσια βάση, σημειώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες στην Ινδία.

Η Ινδία κατέγραψε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 400.000, ενώ για άλλη μια ημέρα, τα θύματα της πανδημίας του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τα 3.500, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Με βάση τους αριθμούς του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώθηκαν 401.993 κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ οι ασθενείς με την COVID-19 που υπέκυψαν έφθασαν τους 3.523 το προηγούμενο 24ωρο.

Η Ινδία έχει καταγράψει κάπου 7,7 εκατομμύρια μολύνσεις από τα τέλη του Φεβρουαρίου, όταν άρχισε να επιταχύνεται το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει βυθίσει τη γιγαντιαία χώρα της Ασίας σε υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Είχαν χρειαστεί έξι μήνες για να καταγραφούν τα προηγούμενα 7,7 εκατ. κρούσματα.

Πλέον ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού έχει φθάσει τους 211.853 νεκρούς επί συνόλου 19,1 και πλέον εκατομμυρίων μολύνσεων.

Ειδικοί εκτιμούν πως ο πραγματικός απολογισμός είναι ακόμα βαρύτερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague: η Μπάγερν με μεγάλη ανατροπή ισοφάρισε την Αρμάνι

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

Σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία