Euroleague: η Μπάγερν με μεγάλη ανατροπή ισοφάρισε την Αρμάνι

Οι Βαυαροί ισοφάρισαν τη σειρά σε ένα ματς θρίλερ κι όλα πλέον θα κριθούν στην Πέμπτη αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων στο Μιλάνο.

Με... ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς που "μίλησε" στο φινάλε με 5 προσωπικούς πόντους, η Μπάγερν Μονάχου αποδείχθηκε "επτάψυχη" στο Game 4 κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, ανατρέποντας τα σε βάρος της δεδομένα σε ένα απίθανο ματς.

Mε το τελικό 85-82, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και την έστειλε στο Game 5 που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη (04/05) στο Μιλάνο και θα καθορίσει ποια εκ των δύο θα πάρει το εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague. Εξαιρετικός, αλλά και... μοιραίος στο τελευταίο άστοχο τρίποντο ο Μάλκομ Ντιλέινι που δεν μπόρεσε να στείλει τον αγώνα στην παράταση.

Μετά από ένα αρχικό, ισχνό προβάδισμα της Αρμάνι (2-6), η Μπάγερν έφερε το παιχνίδι στα δικά της μέτρα απ' τα μέσα της πρώτης περιόδου και με πρωταγωνιστή τον Ντένις Σίλεϊ (9 π.), έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 4 πόντων (21-17).

Στη δεύτερη περίοδο πήρε... μπροστά η επιθετική "μηχανή" της Αρμάνι (31 π. στο δεκάλεπτο) και του Μάλκομ Ντιλέινι, ο οποίος με ένα προσωπικό κρεσέντο (17 π.) έδωσε ένα σταθερό προβάδισμα στους Ιταλούς, που έφτασε και σε διψήφια διαφορά στο φινάλε του ημιχρόνου (40-50)

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπάγερν είδε τη διαφορά να εκτινάσσεται στους 13 πόντους στο (44-57) στο 23', όμως άρχισε σιγά-σιγά να βρίσκει λύσεις απ' τους Ζίπσερ και Μπόλντγουιν, μειώνοντας στο 28' σε 61-66 και κλείνοντας την περίοδο στο 63-71.

Στην τελευταία περίοδο οι Γερμανοί ξεκίνησαν τη μεγάλη αντεπίθεσή τους και με "μπροστάρη" τον Πολ Ζίπσερ (16 π., 3/6 τρίποντα) και συμπαραστάτες τους Μπόλντγουιν και Λούτσιτς μείωσαν στον πόντο (76-77) στο 35', μετατρέποντας το φινάλε σε... θρίλερ.

Στο τελευταίο τετράλεπτο οι δύο ομάδες άρχισαν να πηγαίνουν πόντο-πόντο, με τον Ντιλέινι να δίνει ξανά λύση για την Αρμάνι, αλλά τον Τζέιλεν Ρείνολντς να "απαντάει" με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το προσπέρασμα της Μπάγερν.

Ακολούθως οι Γερμανοί έπαιξαν τρεις σερί πολύ καλές άμυνες, αλλά αστόχησαν ισάριθμες φορές στις επιθέσεις τους με τον Μπόλντγουιν (0/6 τρίποντα), με τον Σιλντς να ισοφαρίζει σε 80-80 με 1/2 βολές στο 1'37'' και τον Ντιλέινι να ξαναδίνει προβάδισμα στην Αρμάνι στο 1'06'' (80-82).

Ο Λούτσιτς με κάρφωμα και φάουλ (από άλεϊ-ουπ πάσα του Ζίπσερ) στα 23'' έβαλε ξανά μπροστά την Μπάγερν (83-82). Ακολούθησε το επιθετικό φάουλ του Σιλντς πάνω στον Γκιστ κι ένα εύστοχο ζευγάρι βολών του τρομερά ψύχραιμου Βλάντιμιρ Λούτσιτς. Η Αρμάνι σπατάλησε και τις δύο ευκαιρίες που είχε έξω απ' τα 6,75 στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα με τους Ντατόμε και Ντιλέινι και η Μπάγερν πανηγύρισε το 2-2 στη σειρά.

Κορυφαίοι απ' την πλευρά της γερμανικής ομάδας οι Λούτσιτς (12 π., 3 ρ.) και Ζίπσερ (16 π., 3/6 τρ.), ενώ η προσπάθεια του καταπληκτικού Ντιλέινι (28 π.) δεν έφτανε για την Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 40-50 (ημ.), 63-71, 85-82

