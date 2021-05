Κοινωνία

Υπόθεση Φουρθιώτη: απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Τόσο ο παρουσιαστής όσο και οι συγκατηγορούμενοι του, θα λογοδοτήσουν σήμερα στον Ανακριτή για σειρά αδικημάτων, μερικά εκ των οποίων είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στις 9:00 το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Μένιος Φουρθιώτης και οι συγκατηγορούμενοι του στην υπόθεση των σκηνοθετημένων επιθέσεων στο σπίτι του παρουσιαστή αλλά και των πυροβολισμών σε βάρος Αστυνομικών.

Οι κατηγορούμενοι μετά από προθεσμία που έλαβαν την Τετάρτη για τις απολογίες τους, πρόκειται σήμερα να λογοδοτήσουν στον 30ο Τακτικό Ανακριτή για όσα τους καταλογίζονται στην δικογραφία που σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Αστυνομίας.

Οι απολογίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες ενώ στο τέλος της διαδικασίας θα κριθεί και η περαιτέρω πορεία του παρουσιαστή και των συγκατηγορουμένων του με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα για το αν και ποιοι θα πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή.

Τόσο ο παρουσιαστής και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί των πυρών που δέχθηκαν αστυνομικοί στη Νέα Ερυθραία και των επιθέσεων στο σπίτι του Μένιου Φουρθιώτη, όσο και ο τέταρτος κατηγορούμενος , αδελφός του ενός εκ των φυσικών αυτουργών , αποτελούν συμμορία , σύμφωνα με την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους . Η ομάδα των κατηγορουμένων καλείται να λογοδοτήσει για σειρά αδικημάτων κακουργηματικού και πλημμεληματικού βαθμού. Ο Μένιος Φουρθιώτης βαρύνεται με τα κακουργήματα της ηθικής αυτουργίας κατά συρροή και κατ'εξακολούθηση σε διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία και της ηθικής αυτουργίας σε έκρηξη αλλά και με επτά πλημμελήματα. Οι τρεις συγκατηγορούμενοι του θα λογοδοτήσουν, ανά περίπτωση, για τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και της έκρηξης καθώς και για έξι πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, οι επιθέσεις έξω από το σπίτι του Φουρθιώτη ήταν οργανωμένες από τον βασικό κατηγορούμενο , προκειμένου να πετύχει την επιστροφή του σε καθεστώς αστυνομικής φύλαξης και οι δύο συγκατηγορούμενοι του είναι αυτοί που ανέλαβαν να εκτελέσουν το σχέδιο του παρουσιαστή , έναντι χρηματικού ποσού.

Οι δύο δράστες των επιθέσεων ωστόσο είναι σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος τους , αυτοί που άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ σε βάρος αστυνομικών ξημερώματα της 16ης Απριλίου προσπαθώντας να αποφύγουν τυχαίο έλεγχο. Ο αδελφός ενός εξ αυτών, φέρεται να τους βοήθησε να κρύψουν τα ίχνη τους. Την ίδια μέρα γύρω στις 11 τη νύχτα , το ίδιο καλάσνικοφ φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του παρουσιαστή. Μία εβδομάδα μετά, σημειώθηκε έκρηξη έξω από το γκαράζ του , ενέργεια που επίσης θεωρείται οργανωμένη από τον κατηγορούμενο.

Οι κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτουργοί αρνούνται όσα τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι πως δούλευαν ως φύλακες για τον Φουρθιώτη και πως δεν έχουν καμία σχέση με τις επιθέσεις στο σπίτι του εργοδότη τους και τους πυροβολισμούς κατά των αστυνομικών. Ο παρουσιαστής στους αστυνομικούς έχει δηλώσει ότι αρνείται όσα του αποδίδονται λέγοντας πως θα μιλήσει εκτενώς στον ανακριτή.

Ο Μένιος Φουρθιώτης ερευνάται από τις αρχές με εντολή της Εισαγγελίας για τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη περί "σχεδίου χτυπήματος" κατά αυτού και ενός ακόμη δημοσιογράφου, καταγγελίες που συνδέονται και με την υπόθεση των σκηνοθετημένων επιθέσεων . Ο κ. Βαξεβάνης κλήθηκε και κατέθεσε στο Τμήμα Εκβιαστών μία μέρα πριν την προσαγωγή και σύλληψη του παρουσιαστή. Παράλληλα ο παρουσιαστής ερευνάται για οικονομικές και άλλες καταγγελθείσες δραστηριότητές του.

