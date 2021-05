Αθλητικά

ΝΒΑ: νίκη για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «ελάφια» από το Μιλγουόκι, επικράτησαν των «ταύρων» από το Σικάγο. Σημαντικό χρόνο συμμετοχής πήρε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς απέδειξαν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας άσος είναι τραυματίας, καθώς ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, όμως τα «ελάφια» πέρασαν νικηφόρα από το Σικάγο επικρατώντας με 108-98 των «Μπουλς».

Κορυφαίοι για τους φιλοξενούμενους που βελτίωσαν την συγκομιδή τους σε 39 νίκες και 24 ήττες, ήταν οι Κρις Μίντλεντον και Μπρουκ Λόπεζ, σημειώνοντας 22 πόντους έκαστος. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αγωνίσθηκε 13 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με τρεις πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και μία ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση είχαν για τους νικητές, οι Τζρου Χόλιντεϊ και Μπόμπι Πόρτις, οι οποίοι πέτυχαν από 16 πόντους.

Κορυφαίος των γηπεδούχων, ήταν ο Κόμπι Ουάϊτ με 21 πόντους, ενώ ο Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσε 17 και ο Ντάνιελ Τάϊς 16.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά



Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

Σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία