Κόσμος

Ινδία: Νοσοκόμες και ασθενείς κάηκαν ζωντανοί σε ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία ακόμη τραγωδία προστέθηκε σε πολλές παρόμοιες στα ινδικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν κατακλυστεί από αρρώστους εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Μόνο χειρότερη γίνεται η κατάσταση στην Ινδία, αφού εκτός από τις ασύλληπτες διαστάσεις που παίρνει η πανδημία, παίρνουν φωτιά και νοσοκομεία covid!

Συγκεκριμένα, δεκαέξι ασθενείς με την COVID-19 και δύο νοσοκόμες πέθαναν το πρωί όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου όπου είχαν εισαχθεί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε αξιωματικός της αστυνομίας, τραγωδία η οποία προστέθηκε σε πολλές παρόμοιες στα ινδικά νοσοκομεία, τα οποία έχουν κατακλυστεί από αρρώστους εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Στο τετραώροφο νοσοκομείο στην Μπαρούτς, στο δυτικό ομόσπονδο κράτος Γκουτζάρατ, νοσηλεύονταν περίπου 50 ακόμη ασθενείς όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 18 νεκρούς, «συμπεριλαμβανομένων 16 ασθενών και δύο νοσοκόμων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρατζεντρασίνχ Τσουντασάμα, αξιωματικός της αστυνομίας.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε εξαιτίας βραχυκυκλώματος σε ΜΕΘ του νοσοκομείου», διευκρίνισε.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 12 νεκρούς.

Την 23η Απριλίου, πυρκαγιά στη Μουμπάι στοίχισε τη ζωή σε 13 ασθενείς με την COVID-19. Μερικές ημέρες αργότερα, 22 άνθρωποι υπέκυψαν εξαιτίας άλλης πυρκαγιάς σε νοσοκομείο, επίσης στο ομόσπονδο κράτος Μαχαράστρα.

Στο ίδιο ομόσπονδο κράτος, 29 ασθενείς με τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός πέθαναν σε νοσοκομείο όταν διακόπηκε η χορήγηση του οξυγόνου στις συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής στις οποίες είχαν διασωληνωθεί εξαιτίας διαρροής.

Το σύστημα υγείας της Ινδίας μαστίζεται από υποχρηματοδότηση επί δεκαετίες και η πανδημία προκαλεί φοβερές ελλείψεις σε οξυγόνο, φάρμακα και νοσοκομειακές κλίνες. Σε κάποιες περιοχές, ασθενείς πεθαίνουν στις πύλες νοσοκομείων.

Σήμερα ανακοινώθηκε πως τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν πάνω από 400.000 κρούσματα του SARS-CoV-2, παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ υπέκυψαν 3.523 με την COVID-19 το ίδιο διάστημα.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού έχει φθάσει τους 211.853 νεκρούς επί συνόλου 19,1 και πλέον εκατομμυρίων μολύνσεων. Ειδικοί εκτιμούν πως ο πραγματικός απολογισμός είναι ακόμα βαρύτερος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά



Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

Υπόθεση Φουρθιώτη: απολογούνται οι κατηγορούμενοι