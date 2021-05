Αθλητικά

Μαραντόνα: σοκάρει η έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αργός και γεμάτος αγωνία ο θάνατος του σύμφωνα με την πολυσέλιδη έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Θα μπορούσε να είχε σωθεί;

Βασανιστικός ήταν ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα, όπως προκύπτει από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άφησε την τελευταία του πνοή ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Στην σχετική έκθεση, περιλαμβάνονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όπως ότι ο Μαραντόνα είχε έναν αργό και γεμάτο αγωνία θάνατο, καθώς «άρχισε να πεθαίνει τουλάχιστον 12 ώρες πριν το μοιραίο».

Οι εμπειρογνώμονες, κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως ο διάσημος Αργεντινός «εγκαταλείφθηκε στην μοίρα του» από την ιατρική ομάδα που ήταν κοντά του, λίγο πριν από το θάνατό του, παρέχοντάς του «ανεπαρκή» θεραπεία.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε ένα έγγραφο 70 σελίδων, που συνέταξε η ιατρική επιτροπή που ήταν επιφορτισμένη με την διερεύνηση για τον θάνατο του «Ντιεγκίτο», κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δικαιοσύνης.

Η εισαγγελία, άρχισε μία έρευνα που επιδιώκει να προσδιορίσει πιθανή αμέλεια ή αμέλεια στην ιατρική περίθαλψη που χορηγήθηκε στον Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε από καρδιακή ανακοπή στις 25 Νοεμβρίου 2020 και σε ηλικία 60 ετών, στην κατοικία του στην περιοχή Τίγκρε του Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν δύο από τις πέντε κόρες του πρώην αρχηγού της εθνικής Αργεντινής και συγκεκριμένα η 31χρονη Τζιανίνα και η 24χρονη, Τζιάνα, ο νευροχειρουργός, Λεοπόλδο Λούκε, ήταν υπεύθυνος για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του πατέρα τους.

Η ιατρική επιτροπή, αποτελούμενη από 20 εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων ιατροδικαστών παθολόγων, που πραγματοποίησαν την αυτοψία και ειδικών από διάφορους ιατρικούς κλάδους, συμπέρανε ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής «θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης εάν είχε νοσηλευτεί σε κατάλληλο κέντρο φροντίδας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά



Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

ΝΒΑ: νίκη για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο