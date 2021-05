Life

Ιησούς: Οι τραγικές ιστορίες των ηθοποιών που τον υποδύθηκαν

Οι ηθοποιοί που ενσάρκωσαν τον Χριστό και η "κατάρα" του ρόλου...

Εκτός από το έπος του Φράνκο Τζεφιρέλι “Jesus of Nazareth (Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ) (1977) που θεωρείται η πιο επιτυχημένη μεταφορά της ιστορίας του Χριστού στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστεί τον Ρόμπερτ Πάουελ, υπάρχουν πολλές παραγωγές με θέμα τη ζωή του Χριστού, τη διδασκαλία και τα Πάθη του, στις οποίες κεντρικό ρόλο έχουν αρκετοί διάσημοι ηθοποιοί.

Ωστόσο, πολλοί από αυτούς που υποδύθηκαν τον Ιησού δεν κατάφεραν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους και μάλιστα, έχουν πάθει διάφορα ατυχήματα, ή ακόμη χειρότερα έχασαν την ίδια τους τη ζωή, προκαλεί δέος.

Πολλοί ήταν αυτοί που έφτασαν να μιλούν για μια «κατάρα» που κατατρέχει τους «κινηματογραφικούς θεανθρώπους».

Tζέιμς Καβίζελ - «Τα πάθη του Χριστού»: Τον χτύπησε δυο φορές κεραυνός

Πρωταγωνίστησε στην ταινία - φαινόμενο. Τα «πάθη του Χριστού» του Μελ Γκίμπσον είναι αδιαμφισβήτητα η δημοφιλέστερη κινηματογραφική ταινία που αναφέρεται στον Εσταυρωμένο. Ο ηθοποιός Τζέιμς Καβίζελ δέχθηκε την πρόκληση να ενσαρκώσει τον Ύψιστο και τότε άρχισε μία σειρά από κακότυχα γεγονότα. Τον χτύπησε δύο φορές κεραυνός, έπαθε εξάρθρωση του ώμου του καθώς κουβαλούσε τον κινηματογραφικό σταυρό, υπέφερε αργότερα από υποθερμία και τραυμάτισε σοβαρά το χέρι του.

Tζέφρι Χάντερ -«Ο Βασιλεύς των Βασιλεών»: Πέθανε από εγκεφαλικό στα 42 του

Στα 33 του χρόνια πέθανε ο Ιησούς Χριστός, στα 33 του χρόνια τον ενσάρκωσε ο Τζέφρι Χάντερ στην επανέκδοση της ταινίας «ο Βασιλεύς των Βασιλέων» του Σεσίλ Ντε Μιλ το 1961. Ο ίδιος θεωρεί τον συγκεκριμένο ρόλο «καταραμένο», αφού από πρώτο όνομα της υποκριτικής υποβιβάστηκε σε ηθοποιό Β΄κατηγορίας. Aποφάσισε να ρίξει το βάρος στην προσωπική του ζωή όμως απέτυχε παταγωδώς και εκεί. Εννιά χρόνια μετά το φιλμ παντρεύεται την αγαπημένη του αλλά ο γάμος του δεν στεριώνει για πολύ. Παθαίνει δύο εγκεφαλικά επεισόδια και πεθαίνει από εσωτερική αιμορραγία μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ήταν μόλις 42 ετών...

Ρόμπερτ Πάουελ -«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Ψυχολογικά προβλήματα

Ο Βρετανός Ρόμπερτ Πάουελ υποδύθηκε τον Εσταυρωμένο στην υπερπαραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τον συγκεκριμένο ρόλο ενώ είχε αποσπάσει και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία. Εντούτοις, η επιτυχία δεν κράτησε για πολύ, αφού ο ίδιος ταυτίστηκε τόσο πολύ με το πρόσωπο του Ιησού, που έπαψε να δέχεται επαγγελματικές προτάσεις για να υποδυθεί άλλους κινηματογραφικούς ρόλους. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Σύμφωνα με έναν θρύλο, όποιος ερμηνεύει το ρόλο του Χριστού δεν έχει καλή τύχη. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η εμπειρία αυτή σου αλλάζει τη ζωή και σε σημαδεύει για πάντα». Πολλοί υποστήριξαν πάντως ότι μετά το πέρας της ταινίας ο Πάουελ έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα...

Γουίλιαμ Νταφόε - «Ο τελευταίος πειρασμός»: Τυφλώθηκε στα γυρίσματα

Υποδύθηκε τον Ιησού Χριστού στην ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» του Μάρτιν Σκορσέζε. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο Νταφόε τυφλώθηκε εντελώς από το ένα του μάτι, μετά από αλλεργία που παρουσίασε. Ο ίδιος έπειτα από χρόνια και αφού ανέκτησε πλήρως την όρασή του, εξομολογήθηκε: «Ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα το θράσος να πιστέψω ότι μπορούσα να ενσαρκώσω τον ίδιο τον Χριστό».

Bonus -«H ωραιότερη ιστορία του κόσμου»: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο πλατό

Πολλά δραματικά επεισόδια συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της συγκεκριμένης θρησκευτικής ταινίας. Μετά από σχεδόν μισό αιώνα, μια χιονοθύελλα χτύπησε την Αριζόνα, όπου γυριζόταν η ταινία, καταστρέφοντας τα σκηνικά. Αφού η παραγωγή αναστήθηκε, χτυπάει για δεύτερη φορά μια πιο δυνατή θύελλα, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να αναβάλλουν τα γυρίσματα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο 60χρονος διευθυντής φωτογραφίας Γουίλιαμ Σ. Μέλορ παθαίνει ανακοπή καρδιάς στο πλατό και πεθαίνει ακαριαία. Προκατάληψη ή μη τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους...

Τed Neeley: Βρέθηκε στα αζήτητα

Έπαιξε τον Ιησού στο μιούζικαλ «Jesus Christ Superstar» και κάπου εκεί τελείωσε η καριέρα του με εξαίρεση κάποια διαφημιστικά σποτ και δύο τρεις αμελητέες ταινίες. Βρέθηκε στα αζήτητα την ώρα που πίστευε πως η καριέρα του θα εκτοξευθεί στα ύψη μετά τη συγκεκριμένη κινηματογραφική του επιτυχία...

Αλέξης Γκόλφης - «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»: Από τους κάδους των σκουπιδιών στα αζήτητα του νεκροτομείου

Ένα πτώμα άστεγου βρέθηκε στην πλατεία Κολιάτσου και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο το 2007.

Για δύο μήνες δεν είχε βρεθεί κανένας να το αναζητήσει, μέχρι να αποκαλυφθεί η αληθινή του ταυτότητα: ήταν ο Αλέξης Γκολφής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στο δρόμο και έτρωγε μέσα από τους κάδους των σκουπιδιών.

Ο Έλληνας ηθοποιός, που υποδύθηκε τον Μανωλιό στην μεταφορά του βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» το 1976, στη μικρή οθόνη από τον Βασίλη Γεωργιάδη, είδε την καριέρα του να παίρνει την κατιούσα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Δεν έκλεισε καμία αξιόλογη δουλειά και ο ίδιος θεωρούσε ότι ο Χριστός του Καζαντζάκη τον κυνηγούσε και θα τον κυνηγούσε για πάντα.

