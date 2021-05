Οικονομία

Πρόγραμμα σταθερότητας 2021 – 2024: πότε θα επιστρέψει η Ελλάδα στα Πρωτογενή Πλεονάσματα

Οι προβλέψεις για το πρωτογενές έλλειμα και την ανάπτυξη το 2021. Περισσότερα από 40 δις τα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Από το 2023 η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα, 2% το 2023 και 2,9% το 2024. Όπως επισημαίνεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρωτογενές έλλειμμα φέτος θα διαμορφωθεί στο 7,2% για να υποχωρήσει σημαντικά το 2022, στο 0,3%.

Το χρέος εκτιμάται ότι από το 205,6% του ΑΕΠ το 2020 θα διαμορφωθεί σε 204,8% του ΑΕΠ το 2021 για να υποχωρήσει κάτω από το 200% από το 2022. Πιο συγκεκριμένα, το χρέος το 2022 θα υποχωρήσει στο 189,5% του ΑΕΠ, στο 176,7% του ΑΕΠ το 2023 και στο 166,1% του ΑΕΠ το 2024.

Τα μέτρα στήριξης για το 2020 και 2021 υπολογίζονται σε 40,7 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,1 δις. ευρώ αφορούν το 2020 και 15,6 δισ. ευρώ το 2021 ενώ ακόμα 2 δις. ευρώ αναμένεται να προστεθούν το 2022. Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται και τα κεφάλαια που διατίθενται για την ενίσχυση ρευστότητας μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, έως τον Απρίλιο του 2021 έχουν στηριχθεί 1,5 εκατ. εργαζόμενοι και 700.000 εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ειδικά για φέτος, όπως επισημαίνεται, οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, αναμένεται να επιβαρύνουν την ανάπτυξη για το σύνολο του 2021, με την «ελληνική οικονομία να συνεχίζει να βιώνει ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ωστόσο, με τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού από το δεύτερο τρίμηνο και μετά και το πλήρες άνοιγμα της οικονομίας από την αρχή του τρίτου τριμήνου, μαζί με την προγραμματισμένη επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε μια θετική πορεία ανάπτυξης».

Όπως εκτιμάται το 2021 η ανάπτυξη θα φτάσει στο 3,6%. «Ένας παράγοντας σημαντικής σημασίας πίσω από τις θετικές βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι η διατήρηση των μέτρων οικονομικής στήριξης, στο πλαίσιο της επέκτασης της ευελιξίας των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και μέσω μιας ισορροπημένης δημοσιονομικής πολιτικής, έως ότου οι επιδημιολογικές και οικονομικές συνθήκες επιτρέπουν τη σταδιακή κατάργησή τους».

Η έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης από το β΄ εξάμηνο του 2021 και μετά αναμένεται να προσθέσει 1,3% στο πραγματικό ΑΕΠ το 2021.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς ιδιώτες επισημαίνεται ότι οι καθαρές οφειλές μπορούν να μειωθούν στα 681 εκατ. ευρώ έως το φετινό Ιούνιο και να διατηρούνται σε αυτό το ύψος τα επόμενα έτη. Για να καταστεί αυτό εφικτό θα πρέπει να πληρωθούν οφειλές ύψους 220 εκατ. ευρώ έως το τέλος του α΄εξαμήνου και να εκκαθαριστούν εκκρεμείς συντάξεις 461 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2021.

