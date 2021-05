Υγεία - Περιβάλλον

Moderna - ΠΟΥ: Εγκρίθηκε η επείγουσα χρήση του εμβολίου

Η Moderna ανακοίνωσε το σχέδιο επέκτασης του παραγωγικού της δικτύου προκειμένου να αυξήσει τη δυναμικότητά της σε έως και 3 δις δόσεις το 2022.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την επείγουσα χρήση του εμβολίου της Moderna κατά της COVID-19, του πέμπτου που επικυρώνεται από τον διεθνή οργανισμό για τέτοια χρήση, διαδικασία με στόχο να επισπευστεί η έγκριση του εμβολίου από τα κράτη.

«Στόχος είναι να καταστούν διαθέσιμα φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά μέσα το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα κατάσταση», εξήγησε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.

Η διαδικασία βοηθά χώρες που δεν έχουν τα μέσα να αξιολογήσουν μόνες τους την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενός φαρμάκου ή ενός εμβολίου να αποκτούν ταχύτερα πρόσβαση σε θεραπείες.

Παράλληλα θα επιτρέψει στον μηχανισμό Covax – που έχει συσταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εταίρους του (την Παγκόσμια Συμμαχία για Εμβόλια και Ανοσοποιήσεις -Gavi- και τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας) με στόχο τη διανομή εμβολίων κυρίως κατά της Covid σε μη προνομιούχα κράτη – να εξετάσει τη διάθεση επιπλέον εμβολίων.

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΠΟΥ Μαριάντζελα Σιμάο δήλωσε χθες ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότερα εμβόλια διαθέσιμα λόγω προβλημάτων στην προμήθεια άλλων σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και εμβολίων από την Ινδία, χώρα που αποτελεί βασική πηγή για το παγκόσμιο πρόγραμμα διαμοιρασμού εμβολίων COVAX. Η Ινδία έχει περιορίσει τις εξαγωγές λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων που αντιμετωπίζει.

Η Moderna ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα το σχέδιο επέκτασης του παραγωγικού της δικτύου προκειμένου να αυξήσει τη δυναμικότητά της σε έως και 3 δισεκ. δόσεις το 2022.

Η Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών για τον Εμβολιασμό (SAGE) του ΠΟΥ έχει ήδη συστήσει από τον Ιανουάριο τη χρήση του εμβολίου της Moderna για όλες τις ηλικιακές ομάδες από 18 ετών και άνω.

Το σκεύασμα της Pfizer και του γερμανικού της εταίρου BionTech, που είναι επίσης ένα εμβόλιο τύπου mRNA όπως και της Moderna, ήταν το πρώτο εμβόλιο που καταχωρήθηκε για επείγουσα χρήση από τον ΠΟΥ λίγο πριν την έλευση του 2021.

Έκτοτε, ο ΠΟΥ έχει προσθέσει στον κατάλογο αυτό τα εμβόλια των Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India και Johnson & Johnson.

Ο διεθνής οργανισμός υποβάλλει επίσης τα εμβόλια των Sinopharm και Sinovac κατά της Covid-19 σε εκτεταμένη αξιολόγηση, με τις αποφάσεις να αναμένονται έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

