Κόσμος

Ισραήλ – όρος Μερόν: πολλοί Αμερικανοί μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ, αναφερόμενος στη χθεσινή τραγωδία.

Αρκετοί Αμερικανοί πολίτες περιλαμβάνονται σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ, ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν αρκετοί Αμερικανοί πολίτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τραγωδία που έγινε στο όρος Μερόν το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Η αμερικανική πρεσβεία συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και άλλοι Αμερικανοί πολίτες που έχουν επηρεαστεί και παρέχει κάθε δυνατή προξενική βοήθεια στους Αμερικανούς που έχουν πληγεί και τους οικείους της. Σε ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δεν έχουμε άλλα σχόλια».

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά



Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο: νέα άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη

ΝΒΑ: νίκη για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο