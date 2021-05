Κοινωνία

Καταστήματα - Σούπερ Μάρκετ: Το ωράριο το Μεγάλο Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργήσει το Μεγάλο Σάββατο λιανεμπόριο και σούπερ μάρκετ.

Από τις 7 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Σε ό,τι αφορά στο υπόλοιπο λιανεμπόριο, τα καταστήματα θα κλείσουν στις 18:00 το απόγευμα.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρει, για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και τις επιχειρήσεις ότι το ωράριο λειτουργίας που αναφέρεται στην υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ (Β1682) εφαρμόζεται μόνο στις υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ).

Τα λοιπά καταστήματα τροφίμων του σημείου 22 του πίνακα της παρ.1Β του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ, εξαιρούνται από εν λόγω πλαίσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά

Ισραήλ – όρος Μερόν: πολλοί Αμερικανοί μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας

Μεγάλο Σάββατο: Το τέλος των Παθών και η Ανάσταση