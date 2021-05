Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης: δεν αργεί η στιγμή που θα πετάξουμε τις μάσκες

Τι είπε για το ποσοστό ανοσίας στον πληθυσμό, τον εμβολιασμό στις μικρότερες ηλικίες και τα νέα φάρμακα για τον κορονοϊό.

Ανοσία της τάξεως του 50% μέσα στον Ιούνιο θα έχει αποκτήσει ο πληθυσμός στην Ελλάδα, όπως εκτιμά ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. «Αν έχει εμβολιαστεί το 40% του πληθυσμού κι ένα 10% έχει αποκτήσει και φυσική ανοσία, διότι μολύνθηκε κάποια στιγμή, τότε μιλάμε για ανοσία της τάξεως του 50% τον Ιούνιο, που είναι ένα πολύ καλό ανάχωμα ώστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Αν πάμε βέβαια στο 60%-70% δε θα έχουμε και κανένα πρόβλημα το φθινόπωρο και πρέπει να το προσπαθήσουμε αυτό πείθοντας τους δύσπιστους να εμβολιαστούν αφότου βέβαια δουν ότι αυτοί που εμβολιάστηκαν δεν έχουν κανένα πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα αναφορά έκανε μάλιστα στη μαζική συμμετοχή των νέων στον εμβολιασμό σημειώνοντας ότι «η νεολαία δείχνει τον δρόμο και το φρέσκο μυαλό επεξεργάζεται καλύτερα τον κυκεώνα πληροφοριών, έχει την αισιοδοξία μέσα της και με κίνητρο ότι θα πρέπει να ξαναπάρει τη ζωή της πίσω, προχωρούν στον εμβολιασμό. Ενδεχομένως, οι νέοι να έβαλαν τα γυαλιά και σε ανθρώπους άνω των 70 ετών που προτιμούν να κινδυνέψουν τη ζωή τους σχεδόν βέβαια παρά να κάνουν ένα αθώο εμβόλιο».

Ο ίδιος εξήγησε ότι μετά τη χορήγηση του εμβολίου, οι πολίτες δε χρειάζεται να μετρήσουν τα αντισώματα τους, καθώς όπως επισήμανε, ο οργανισμός μας δεν αμύνεται μόνο μέσω των αντισωμάτων, αλλά με πολύ συγκεκριμένους και πολύπλοκους ανοσολογικούς μηχανισμούς που δεν μετρώνται με τον τίτλο των αντισωμάτων. «Τουλάχιστον για 9 μήνες, ίσως και παραπάνω, ο εμβολιασμένος είναι προστατευμένος», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για το πότε πρέπει να εμβολιαστούν όσοι έχουν νοσήσει, ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι για διάστημα έως και τρεις μήνες φαίνεται να προστατεύονται από τη φυσική ανοσία. «Επομένως, σε διάστημα τριών μηνών από τότε που νόσησαν, μπορούν να εμβολιαστούν και να επεκτείνουν την ανοσία τους», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα που λαμβάνουν θεραπείες με ανοσοκαταστολή, δήλωσε ότι πρέπει να συζητήσουν με το γιατρό τους για να βρεθεί το κατάλληλο χρονικό παράθυρο ώστε η ανοσιακή απάντηση του οργανισμού τους να είναι η βέλτιστη.

Σχετικά με τις μάσκες, ο καθηγητής Πνευμονολογίας δήλωσε ότι «αν εμβολιαστούμε σε ένα ποσοστό 60%-70%, ο ιός θα υποχωρήσει σημαντικά κι ενδεχομένως εκτός ίσως από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πολυσύχναστους χώρους, από το φθινόπωρο θα πετάξουμε τις μάσκες και θα ζούμε όπως πριν».

Τέλος, υπογράμμισε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα, φάρμακα πολύ αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του ιού. «Δοκιμάζονται μονοκλωνικά αντισώματα εξάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας, φάρμακα από το στόμα, εισπνεόμενα, και σύντομα θα είναι διαθέσιμα», κατέληξε.

