Οικονομία

Ανέπαφες συναλλαγές: οι Έλληνες αγοράζουν πλέον ακόμη και το ψωμί με κάρτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία έπαιξε τον δικό της καθοριστικό ρόλο για την εδραίωση των ανέπαφων συναλλαγών. Αυξήθηκαν κατακόρυφα ακόμη και για ποσά 50 λεπτών του ευρώ.

Στις ανέπαφες συναλλαγές με τη χρήση χρεωστικών καρτών ακόμη και για ποσά μικρής αξίας που κυμαίνονται μέχρι και δύο ευρώ, όπως σε περίπτερα, διόδια, φούρνους στρέφονται ολοένα και περισσότερο οι Έλληνες καταναλωτές, λόγω των συνθηκών όπως έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία. Ταυτόχρονα, η διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού τραπεζικών ή φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ήταν απαραίτητη η επίσκεψη σε εφορίες ή τράπεζες, γίνεται πλέον από απόσταση με ψηφιακό τρόπο, μία τάση που ήρθε για να μείνει όπως επισημαίνουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη.

Το 37% του συνολικού αριθμού συναλλαγών που έγιναν στα POS το 2020 αφορούσε συναλλαγές έως 10 ευρώ. Μερίδιο που είναι ενισχυμένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 (32%) και κατά 9 μονάδες σε σχέση με το 2018 (28%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανέβηκε στο 42%, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το δίκτυο τερματικών αποδοχής καρτών (POS) της Cardlink. Αντίστοιχα, αυξητική είναι και η τάση στο μερίδιο των συναλλαγών αξίας έως 5 ευρώ. Στο τέλος του 2020 ήταν το 20% από 16% και 12% το 2019 και το 2018 αντίστοιχα, ενώ στο τέλος Μαρτίου 2021 είχε φθάσει στο 23%, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο εμπορικός διευθυντής της Cardlink, Αντίγονος Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια του Digital Banking Forum που διοργάνωσε η Ethos Events.

Για ακόμη μικρότερες αξίας συναλλαγές, όπως ένα νερό από περίπτερο, ένα καφέ στο χέρι κλπ, στο τέλος Μαρτίου 2021 το μερίδιο των συναλλαγών με κάρτα αξίας έως 2 ευρώ είχε φθάσει στο 8% από 6% το 2020, 5% το 2019 και μόλις 2% το 2018. Στην τάση αυτή έχει συνεισφέρει και η προσπάθεια των καταναλωτών να περιορίσουν τις επαφές με μετρητά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 93% πλέον των συναλλαγών με κάρτα γίνονται ανέπαφα με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2020 να είναι στο 92% από 71% στο τέλος του 2019 και 58% το 2018. Πρακτικά, μέσα στο 2020 οι καταναλωτές προτίμησαν να κάνουν ανέπαφα τις συναλλαγές τους, ακολουθώντας και τις συστάσεις των ειδικών.

Μία ακόμη ένδειξη της ενίσχυσης της χρήσης είναι το γεγονός πως οι χρεωστικές κάρτες έχουν φθάσει πλέον να αποτελούν το 89% των συναλλαγών όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν στο 75% και το 2018 στο 72%. Επιπλέον, μειώθηκε περαιτέρω η μέση αξία ανά συναλλαγή με χρεωστική κάρτα. Στο τέλος Μαρτίου είχε φθάσει στα 26 ευρώ από 30 ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ το 2019 ήταν στα 33 ευρώ και το 2018 στα 35 ευρώ. Τέλος, η στροφή προς τη χρήση καρτών προκύπτει και από την αύξηση μέσα στο 2020 του αριθμού των τερματικών POS κατά 70 χιλιάδες με αποτέλεσμα σε συνολικό επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της Cardlink, να ανέρχεται στις 770 χιλιάδες. Κάτι που σημαίνει ότι POS απέκτησαν ακόμη και οι πιο μικρές επιχειρήσεις όπως και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες.