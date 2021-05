Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργαντάς για κορονοϊό: πότε θα έχουμε χτίσει το “τείχος ανοσίας” στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εμβολιασμοί τον Μάιο θα ξεπεράσουν τα 2,5 εκ. Πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός για τους 20άρηδες.

Σε επίπεδο ρεκόρ θα κινηθούν οι εμβολιασμοί από τον Μάιο αγγίζοντας τα 2,7-2,8 εκατ. τον μήνα, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, καθώς και «διαθέσιμα εμβόλια υπάρχουν και η εμβολιαστική αλυσίδα λειτουργεί άψογα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι από τον Ιούνιο θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάζονται και οι ενήλικες κάτω των 30 ετών, ανοίγοντας ουσιαστικά ο δρόμος για τους 20άρηδες. «Τη Μεγάλη Πέμπτη είχαμε 66.000 εμβολιασμούς μέσα σε μια ημέρα και οι ρυθμοί επιταχύνονται. Από 5 Μαΐου θα έχουμε 1.500 εμβολιαστικά κέντρα διαθέσιμα, θα έχουμε και το εμβόλιο της Johnson&Johnson. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Ιουνίου το τείχος ανοσίας θα έχει χτιστεί, καθώς από τον Ιούνιο θα μπορούν να εμβολιάζονται και όλοι οι υπόλοιποι ενήλικες, δηλαδή όσοι είναι κάτω από 30 ετών», υπογράμμισε ο κ. Γεωργαντάς.

Σε ό,τι αφορά στην ηλικιακή ομάδα των 45-49 ετών, για τους οποίους άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού, ανέφερε ότι 124.000 πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν μήνυμα για να αποδεχτούν τα προτεινόμενα ραντεβού, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, είτε μέσα από την πλατφόρμα είτε στα φαρμακεία και στα ΚΕΠ.

Ερωτηθείς πώς θα εμβολιαστούν οι πολίτες που δε διαθέτουν ΑΜΚΑ, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι εδώ και 10 μέρες μετά από νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε στη Βουλή και υπερψηφίστηκε, όσοι δε διαθέτουν ΑΜΚΑ, έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να εκδώσουν έναν προσωρινό αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

«Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους. Όσοι έχουν ΑΦΜ ή όσοι έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μπορούν μέσα από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr που παραπέμπει στον προσωρινό ΑΜΚΑ, να μπορέσουν να τον εκδώσουν ψηφιακά. Όσοι δεν έχουν κάτι από αυτά τα δύο, πρέπει να επισκεφθούν ένα ΚΕΠ κι εκεί θα τους κατευθύνουν στο τι έγγραφα πρέπει να στείλουν για να μπορέσουν κι αυτοί αφού εκδώσουν τον προσωρινό ΑΜΚΑ να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού», εξήγησε προσθέτοντας ότι ήδη έχουν εκδοθεί περίπου 6.000 προσωρινοί ΑΜΚΑ.

