EΛΑΣ: “Χτύπημα” σε διεθνές κύκλωμα εισαγωγής ναρκωτικών στην Ελλάδα

Χειροπέδες σε ένα μέλος με 5,5 κιλά κοκαϊνης στην κατοχή του.

“Χτύπημα” σε διεθνές οργανωμένο κύκλωμα εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια ναρκωτικών ουσιών, πέτυχαν αστυνομικοί του τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνοντας ένα μέλος του με πεντέμισι κιλά κοκαΐνης στην κατοχή του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί του προαναφερόμενου τμήματος στο πλαίσιο διενέργειας μεθοδικής και πολυήμερης έρευνας, εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 31χρονο Γεωργιανό την Μεγάλη Πέμπτη, όταν αυτός κινούταν με φορτηγό αυτοκίνητο, σε χώρο στάθμευσης της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε αναλάβει την παραλαβή, μεταφορά και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, τις οποίες το κύκλωμα διοχέτευε στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Γιαννιτσών.

Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του, αλλά και στο σπίτι του, σε περιοχή του νομού Πέλλας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: πέντε κιλά και 645 γραμμάρια κοκαΐνης συσκευασμένα σε πέντε δέματα και τοποθετημένα εντός σακιδίου πλάτης, επιπλέον μικροποσότητα κοκαΐνης, χάρτινη συσκευασία που περιείχε άγνωστη, μέχρι στιγμής, ουσία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και ισάριθμα πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του και χρηματικό ποσό σχετιζόμενο με εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Παράλληλα, του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο, καθώς παραβίασε τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης μεταδοτικής ασθένειας.

