ΑΑΔΕ: 33 υποθέσεις φοροδιαφυγής 261 εκατ. ευρώ

Νέα λίστα φοροδιαφυγής, με 33 υποθέσεις. Δείτε αναλυτικά τα «λαβράκια» που έπιασαν οι ελεγκτές της Αρχής.

Στο φως έφερε η ΑΑΔΕ 33 υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 261 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, διαφημιστικές, εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικές, υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής, που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής, μέσω ειδικών και στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποίησαν για τις χρήσεις 2014- 2019.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

-Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014- 2017 εξέδωσε 4.273 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 41.924.000 ευρώ και έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 26.670.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση υπηρεσιών φύλαξης στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2014- 2017 έλαβε 222 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.364.000 ευρώ.

-Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 385 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.710.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση έλαβε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.650.000 ευρώ.

-Ι.Κ.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 1.116 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.340.000 ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση έλαβε 360 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.200.000 ευρώ.

-Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.600.000 ευρώ.

-Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στη Δυτική Αθήνα, με αντικείμενο την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 98 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.884.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα με αντικείμενο γεωργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 εξέδωσε 443 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.294.000 ευρώ. Επίσης κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 461 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8.770.000 ευρώ.

-Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην Αθήνα με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορική αντιπροσώπευση, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.660.000 ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά την ίδια χρήση έλαβε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.019.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα με αντικείμενο το εμπόριο απορρυπαντικών, κατά τις χρήσεις 2014- 2016 εξέδωσε 7.508 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 7.834.000 ευρώ.

-Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας με αντικείμενο το εμπόριο Η/Υ στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 έλαβε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.390.000 ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2016 και 2017, η ίδια εταιρεία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 172 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.595.000 ευρώ και να έχει λάβει 162 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.462.000 ευρώ.

-Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.390.000 ευρώ. Κατά την ίδια χρήση, έλαβε 45 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5.256.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση εξοπλισμού πληροφορικής στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2016 έλαβε 234 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.500.000 ευρώ.

-Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014- 2017 εξέδωσε 3.032 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 32.500.000 ευρώ. Επίσης η ίδια εταιρεία, κατά τις ίδιες χρήσεις έλαβε 381 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.754.000 ευρώ.

-Ανώνυμη εταιρεία οικοδομικών υλικών στη Δυτική Αττική, κατά τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 εξέδωσε 334 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.772.000 ευρώ.

-Ε.Π.Ε. με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο τροφίμων στην Αθήνα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5.274.000 ευρώ.

-Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2016- 2018 έλαβε 777 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 6.700.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο σιδήρου στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2014- 2019 εξέδωσε 1.336 και έλαβε 1.464 εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η συνολική αποκρυβείσα ύλη ανήλθε σε 6.544.000 ευρώ.

-Τεχνική Ε.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2012 και 2013 έλαβε 17 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση εμπορίας σιδήρου στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2013- 2017 εξέδωσε 3.907 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.723.000 ευρώ.

-Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2009- 2013 έλαβε 35 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.401.000 ευρώ.

-Φαρμακαποθήκη στην Κεντρική Μακεδονία, με τη νομική μορφή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., κατά τις χρήσεις 2015 -2017 έλαβε 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.359.000 ευρώ.

-Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. κατασκευής υποδημάτων στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 έλαβε και εξέδωσε 109 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.986.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση εμπορίας σιτηρών στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 εξέδωσε 402 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.727.000 ευρώ.

-Ομόρρυθμη Εταιρεία στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας με αντικείμενο δραστηριότητας τις μεταλλικές κατασκευές, κατά τις χρήσεις 2014- 2018 έλαβε 58 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 729.000 ευρώ.

-Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, κατά τις χρήσεις 2016 και 2017 έλαβε 357 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 907.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008- 2017 εξέδωσε 65 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 903.400 ευρώ.

-Ομόρρυθμη Εταιρεία μεταφορών στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2008- 2009 εξέδωσε 42 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 540.000 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας τις χωματουργικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008- 2017 εξέδωσε 16 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 869.500 ευρώ.

-Ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο σιδήρου, κατά τις χρήσεις 2013- 2018 εξέδωσε 521 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 767.400 ευρώ.

-Ι.Κ.Ε. στην Θεσσαλονίκη με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο παλαιών μετάλλων, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 1.864 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 599.600 ευρώ.

-Ναυτιλιακή εταιρεία στα Επτάνησα, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 128.000 ευρώ.

-Κατασκευαστική εταιρεία στην Αχαΐα, κατά τη χρήση 2014 εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 379.000 ευρώ.

-Σε ατομική επιχείρηση εμπορίας επίπλων στη Δυτική Ελλάδα, κατά τη χρήση 2017 διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 4.570.200 ευρώ, καθώς και προσαύξηση περιουσίας ύψους 833.800 ευρώ. Τα συνολικώς αποκρυβέντα έσοδα ανήλθαν σε 5.400.000 ευρώ.

