Κικίλιας: Μοίρασε ευχές και γλυκά στα Κέντρα Υγείας Κεραμεικού και Αθηνών (εικόνες)

Ευχές και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους υγειονομικούς από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια .

Τα Κέντρα Υγείας Κεραμεικού και Αθηνών, που λειτουργούν και ως εμβολιαστικά κέντρα, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο υπουργός αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό των Κέντρων Υγείας, τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και τους προσέφερε παραδοσιακά τσουρέκια και πασχαλινά γλυκά, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με πολίτες που βρίσκονταν εκεί για να εμβολιαστούν.

«Και σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, οι υγειονομικοί μας είναι εδώ στα εκατοντάδες εμβολιαστικά κέντρα της χώρας και εμβολιάζουν τους συμπολίτες μας με ασφάλεια, οργανωμένα και με τάξη», δήλωσε ο κ. Κικίλιας και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους υγειονομικούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει 15 και πλέον μήνες με την πανδημία της Covid, αλλά και με το πρόγραμμα του καθολικού εμβολιασμού της χώρας, την Επιχείρηση "Ελευθερία". Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι ευθύνονται για την ταχύτητα με την οποία προχωρά το πρόγραμμα, για την αγάπη και τη φροντίδα την οποία δείχνουν στους συμπολίτες μου. Και για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους».

