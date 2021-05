Πολιτισμός

Άγιο Φως: Με λαμπρότητα η τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα (βίντεο)

Η συγκλονιστική στιγμή της Αφής. Στις 18:30 το Άγιο Φως στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η ιερουργία της Αφής του Αγίου Φωτός.

Λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄ εξήλθε του Παναγίου Τάφου κρατώντας σε κάθε του χέρι αναμμένα 33 κεριά και μετέδωσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές που παρίσταντο για το «Δεύτε λάβετε Φως», καθώς και το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα. Στο Ναό της Αναστάσεως επιτράπηκε να εισέλθουν οι ιερείς, οι επίτροποι και οι πιστοί που έχουν εμβολιαστεί.

Μετά την τελετή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει το Άγιο Φως στον εκπρόσωπο της ελληνικής Πολιτείας, υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Βλάση, ενώ σε ειδικό φανάρι θα το μεταφέρει στην Αθήνα ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου. «Αποτελεί ύψιστη τιμή και ευλογία να παραλαμβάνεις το Άγιο Φως κατευθείαν από τον Πανάγιο Τάφο και να το φέρνεις στην Πατρίδα» έγραψε στο Twitter ο Κώστας Βλάσης.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος που θα μεταφέρει το Αγιο Φως αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις 18:30 στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». «Η Πολιτεία έχει μεριμνήσει για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στην Αθήνα και από εκεί σε όλη την Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει ότι «το πράττει με την προσήκουσα ευλάβεια, ταπεινότητα και κατάνυξη».





