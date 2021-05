Καιρός

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα: Θερμοκρασίες ρεκόρ και σκόνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυριακή του Πάσχα με "μίνι" καύσωνα. Πού θα "σκαρφαλώσει" ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Κυριακή του Πάσχα, αναμένονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα παραμείνουν αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φθάνοντας κατά τόπους στα ανατολικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Αργά τη νύχτα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη, προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες κυρίως το πρωί. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια ? παράκτια πιθανώς να είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Αργά τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερέα και την δυτική Πελοπόννησος, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησος, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά νότιοι έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς πρόσκαιρα στα δυτικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται αραιές νεφώσεις.Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση, που βαθμιαία θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για 03-05-2021

Την Δευτέρα του Πάσχα, αναμένονται αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, όμως σε όλεςτις υπόλοιπες περιοχές θα παραμείνει σε πολύ υψηλά για την εποχή

Ειδήσεις σήμερα:

Μπιν Λάντεν: 10 χρόνια από τον θάνατό του

Ρεάλ Μαδρίτης: “καθάρισε” ο Μιλιτάο

Πέθανε η Ολυμπία Δουκάκη





επίπεδα.