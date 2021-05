Οικονομία

Τουρισμός - Θεοχάρης: Έντονο ενδιαφέρον της αμερικανικής αγοράς για την Ελλάδα

Αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, από την επίσκεψη του Χάρη Θεοχάρη, στις ΗΠΑ και στο Μεξικό.

Mε ιδιαιτέρως αισιόδοξα μηνύματα για το άμεσο αλλά και το μακροπρόθεσμο μέλλον του ελληνικού τουρισμού, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Μεξικό. Από τις επαφές υψηλού επιπέδου που είχε ο υπουργός με σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακούς ομίλους, tour operators κλπ), επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού για τη χώρα μας, ως ασφαλή τουριστικό προορισμό.

Σημαντικό μέρος από το πυκνό πρόγραμμα επαφών που είχε ο κ. Θεοχάρης στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε Ατλάντα, Ντάλας και Σικάγο, καθώς και στο Μεξικό, από τις 23 έως τις 29 Απριλίου, αφιερώθηκε στην ανάλυση των όρων επανεκκίνησης της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα, κατ' αρχάς με ανώτατα στελέχη των τριών μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ (Delta, American και United Airlines). Με τις συνομιλίες αυτές επισφραγίστηκε ότι οι τρεις αμερικανικοί αερομεταφορείς, βάσει και των μέχρι στιγμής καταγεγραμμένων κρατήσεων, εκτιμούν ότι οι απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα θα έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, η Delta Airlines ξεκινά με τρία δρομολόγια ημερησίως προς την Αθήνα, από Νέα Υόρκη και Ατλάντα. Η American Airlines συνδέει τη χώρα μας με τρία διαφορετικά αεροδρόμια των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Φιλαδέλφεια). Και η United Airlines, εκτός από το Newark-Αθήνα, εισάγει νέα πτήση από Washington DC.

Ύστερα από έναν πρώτο γύρο συναντήσεων στις ΗΠΑ με επιχειρηματίες, μέλη της ομογενειακής κοινότητας, διπλωμάτες κά, ο κ. Χάρης Θεοχάρης μετέβη στο Κανκούν του Μεξικού, για το ετήσιο, παγκόσμιο συνέδριο του WTTC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού). Εκεί ο υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Chris Nassetta, διευθύνοντα σύμβουλο της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων Hilton, με τον Craig Smith, πρόεδρο του ομίλου Marriott International, με τον Arnold Donald, πρόεδρο & CEO της Carnival Corporation, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων διεθνών τουριστικών οργανισμών.

Στο πλαίσιο των επαφών με ομολόγους του από ολόκληρο τον κόσμο, ο κ. Θεοχάρης είχε κατ' ιδίαν συνομιλία με τον υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, Ahmed Al Khateeb. Συμφωνήθηκε η αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών εμβολιασμού και τέθηκαν οι βάσεις για ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, ειδικά επί τουριστικών ζητημάτων. Το MoU θα υπογραφεί σύντομα, κατά την επικείμενη επίσκεψη του κ. Θεοχάρη στη Σαουδική Αραβία.

Στο Κανκούν ο Χάρης Θεοχάρης είχε επίσης συνεργασία με τους υφυπουργούς Τουρισμού της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, Fernando Valdes και Rita Marques, αντιστοίχως. Το αντικείμενο των συνομιλιών τους ήταν το άνοιγμα του τουρισμού στην Ευρώπη, το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό και η ανάγκη απλοποίησης των διατυπώσεων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η τουριστική δραστηριότητα.

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών του παγκόσμιου συνεδρίου για το 2021, το WTTC απένειμε το βραβείο «Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management» στην Ελλάδα. Η εξαιρετικά σημαντική αυτή βράβευση αναδεικνύει τη χώρα μας σε υπόδειγμα εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων και ασφαλούς ανοίγματος του τουριστικού κλάδου εν καιρώ πανδημίας. Το βραβείο παρέλαβε ο Χάρης Θεοχάρης. Στην ευχαριστήρια ομιλία του ο υπουργός εξέφρασε την υπερηφάνεια και την ευγνωμοσύνη του για τις τεράστιες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν όλοι όσοι εργάζονται για τον ελληνικό τουρισμό.

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ για το δεύτερο μέρος της επίσκεψής του, ο κ. Θεοχάρης ολοκλήρωσε τις επαφές με τους επικεφαλής των τριών αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών. Ακολούθως είχε συνάντηση με τον Alex Pissios, πρόεδρο του Cinespace Chicago Film Studios, της μεγαλύτερης κινηματογραφικής εταιρείας του Σικάγο. Η συνομιλία μεταξύ του υπουργού και του κ. Pissios είχε ως θέμα την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα και την έμμεση προβολή της χώρας, ενώ συναντήθηκε και με τους διοργανωτές του Μαραθωνίου δρόμου της πόλης, καθώς και με tour operators, τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων κλπ.

Tέλος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε ΗΠΑ και Μεξικό, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης παραχώρησε πλήθος συνεντεύξεων σε ΜΜΕ. Μιλώντας στο διαδικτυακό κόμβο Global Atlanta, ο κ. Θεοχάρης είπε χαρακτηριστικά ότι «το καθήκον μας ως Έλληνες συνίσταται στο να αποδείξουμε ότι το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού φέτος είναι εφικτό. Με το Global Champion Award for COVID-19 Crisis Management βραβεύτηκε ολόκληρος ο ελληνικός τουριστικός κλάδος. Αναγνωρίστηκε η προσπάθεια -η υπερπροσπάθεια καλύτερα- με την οποίαν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνέβαλαν σε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία για την Ελλάδα. Πετύχαμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε ζωντανό το εθνικό τουριστικό προϊόν κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανώς δύσκολης περιόδου. Και ταυτόχρονα πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η υγειονομική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί»..

