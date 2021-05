Κοινωνία

Μυτιλήνη: Κινητήρας μοτοποδηλάτου γεμάτος ναρκωτικά (βίντεο)

Δείτε το βίνεο με την αποκάλυψη των ναρκωτικών μέσα στον κινητήρα του μοτοποδηλάτου.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 21 και 17 ετών προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, για παράβαση του νόμου 4139/13 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμένα Μυτιλήνης προερχόμενο από τους λιμένες Πειραιά και Χίου, σε έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την διάρκεια εκφόρτωσης Φ/Γ οχημάτων, εντοπίστηκε, μετά από ένδειξη σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών ''ΚΥΜ'', ύποπτο δέμα, το οποίο τέθηκε σε διακριτική επιτήρηση.

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν οι δυο αλλοδαποί όταν προσήλθαν και παρέλαβαν το δέμα, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένας κινητήρας μοτοποδηλάτου και εντός αυτού επιμελώς κρυμμένα:

τέσσερις πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους α) 357,00 γρ – β) 281,00 γρ – γ) 158,00 γρ – δ) 61,00 γρ., συνολικού βάρους 857,00 γρ. μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή ρητίνης (σοκολάτα) βάρους 258,00 γρ. δύο πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες ηρωίνη βάρους α) 70,00 γρ – β) 98,00 γρ, συνολικού βάρους 168,00 γρ. μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα κρυσταλλική αμφεταμίνη βάρους 105,00 γρ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, όπως επίσης και οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, με το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση τους να ανέρχεται στο ποσό των 50.000 € με 70.000 €.

