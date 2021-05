Κοινωνία

“Άγριο” έγκλημα στην Κοζάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα 53χρονος. Τι όπλισε το χέρι του δράστη.

Η επίσκεψη στο σπίτι φιλικού ζευγαριού, αποδείχτηκε μοιραία για έναν 53χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κοζάνης, το βράδυ της μεγάλης Πέμπτης, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, όπως είπε στο ΕΚΑΒ, ο 50χρονος και η 48χρονη φίλη του. Οι γιατροί, όμως, εντόπισαν τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα κι έτσι το ζευγάρι συνελήφθη.

"Η πελάτισσά μου είπε ότι υπήρχε ένα επεισόδιο μεταξύ τους, το θύμα δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη έγιναν όλα πολύ γρήγορα, ήταν τόσος γρήγορα και απρόσμενα που κι εκείνη σοκαρίστηκε", δήλωσε η Α. Βακωνάκη, δικηγόρος της 48χρονης.

Το θανατηφόρο χτύπημα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατάφερε στον άτυχο άνδρα ο 50χρονος φίλος του, που διαπληκτίστηκε μαζί του για προσωπικές διαφορές.

"Ο δράστης έχει ομολογήσει, η κυρία δεν είχε καμία συμμετοχή, βρέθηκε σε λάθος τόπο τη λάθος στιγμή…" πρόσθεσε η κ. Βακωνάκη.

Το ζευγάρι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: Κινητήρας μοτοποδηλάτου γεμάτος ναρκωτικά (βίντεο)

Κορονοπάρτι στην Χαλκίδα: Πάνω από 500 άτομα έξω από μπαρ (εικόνες)

“Η Φάρμα”: Τι θα δούμε το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα