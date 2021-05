Κόσμος

Πρωτομαγιά - Τουρκία: Επεισόδια και συλλήψεις (εικόνες)

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 212 διαδηλωτές, μετά την πρόκληση συμπλοκών σε διαδηλώσεις για το σημερινό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, αλλά και αυτοπτών μαρτύρων του Reuters.

Οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και αστυνομικοί με πολιτική περιβολή, συγκρούστηκαν με ηγέτες εργατικών συνδικάτων, αλλά και άλλους διαδηλωτές, πετώντας μερικούς από αυτούς στο έδαφος, πριν τη σύλληψη δεκάδων διαδηλωτών κοντά στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, όπως έγινε γνωστό από βίντεο και φωτογραφίες που μετέδωσε το Reuters.

Το γραφείο του κυβερνήτη ανακοίνωσε ότι σε μερικά εργατικά σωματεία είχε επιτραπεί να έχουν πανό για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ άλλοι διαδηλωτές «που είχαν συγκεντρωθεί παράνομα» παραβιάζοντας τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και αγνοώντας εκκλήσεις για να διαλυθούν, συνελήφθησαν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι 20 διαδηλωτές συνελήφθησαν επίσης, στη Σμύρνη.

H Τουρκία από αυτή την εβδομάδα εφαρμόζει, μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας για 17 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και εντολών για την παραμονή των πολιτών της στο σπίτι, αλλά και για το κλείσιμο των σχολείων και μερικών επιχειρήσεων, προκειμένου να περιορίσει ένα κύμα περιστατικών μόλυνσης από την COVID-19.

Τα τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν προσπάθειες της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, προκειμένου να εμποδίσουν τους δημοσιογράφους να μεταδώσουν στιγμιότυπα από τις διαδηλώσεις, αλλά και τις συλλήψεις της Πρωτομαγιάς, με τους αστυνομικούς να επικαλούνται την εφαρμογή μιας νέας αστυνομικής εγκυκλίου.

Χθες, τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι αστυνομικοί είχαν λάβει εντολές να αποτρέψουν την κινηματογράφηση ή τη βιντεοσκόπηση των αστυνομικών δυνάμεων με τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων, την ώρα που εκτελούν τα καθήκοντά τους, μία κίνηση, την οποία, οι επικριτές της κυβέρνησης, χαρακτηρίζουν ως παράνομη, αλλά και ως μία απειλή κατά των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η τουρκική αστυνομία δε σχολίασε τις αναφορές αυτές.

Η ένωση Τύπου DISK ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, ότι δημοσιογράφοι που βιντεοσκοπούσαν τις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά «εμποδίστηκαν από την αστυνομία» προσθέτοντας ότι «μία αστυνομική εγκύκλιος δε μπορεί να εμποδίσει» τη δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων.

