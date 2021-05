Κοινωνία

Έθιμα του Πάσχα την εποχή του... κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη χρονιά Πάσχα με covid-19, αλλά σε κάποιες περιοχές, έστω και με περιοριστικά μέτρα, τηρούν τα πασχαλινά έθιμα του τόπου τους.

Μπορεί κι εφέτος οι συνθήκες να μην ευνοούν κανονικό ρουκετοπόλεμο στην Χίο, όμως κάποιοι φανατικοί του εθίμου στις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερειθιανής έκαναν πρόβα μακριά από τις δυο εκκλησίες. Έριξαν ρουκέτες προς την θάλασσα, μιας και λόγω των περιοριστικών μέτρων ο δήμος, όπως και πέρσι, δεν προχώρησε στην κάλυψη σπιτιών και εκκλησιών με συρματόπλεγμα.

"Μόνο για το έθιμο έπεσαν λίγες ρουκέτες καθ ύψος, ανάμεσα στις εκκλησίες. Το κάψιμο του Ιούδα, που ήταν το πιο διαδεδομένο έθιμο δεν θα γίνει και φέτος όπως δεν έγινε και πέρσι", επισημαίνει ο Σιδέρης Ντομάτας, αντιδήμαρχος Χιου

ΑΡΑΧΩΒΑ

Ανήμερα του Πάσχα και για 3 ημέρες η Αράχωβα γιορτάζει τον πολιούχο της, τον Αι Γιώργη. Κανονιοβολισμοί, νταούλια, κλέφτικα αγωνίσματα, χοροί φέτος δεν θα γίνουν. Το πανηγυράκι της Αράχωβας, μια παράδοση που χάνεται στα βάθη του χρόνου και παρέμενε εως και σήμερα αναλλοίωτη, θα αντικατασταθεί από μια συμβολική περιφορά της εικόνα του Αι Γιώργη στους δρόμους της πόλης

"Δεν θα γίνουν αγωνίσματα, όπως δεν έγιναν και πέρσι, το μόνο που θα γίνει φέτος είναι με 20 άτομα με μάσκες μέσα στην εκκλησία και περιπου 60άτομα έξω για την περιφορά της εικόνας", υπογραμμίζει ο Σταθάς Ιώαννης, δήμαρχος Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας.

ΛΕΩΝΙΔΙΟ



Ο ουρανός του Λεωνιδίου θα λάμψει με πολύχρωμα φαναράκια. Πέρσι το έθιμο ακυρώθηκε, φέτος θα γίνει με μέτρα ασφαλείας. Η αρχή έγινε σήμερα το πρωί, όπου κάτοικοι ανύψωσαν 4 μεγάλα αερόστατα αφιερωμένα στα 200 χρονια από την Ελληνική επανάσταση.

Ο Γιώργος Χρυσοχόος, που είναι κατασκευαστής πασχαλινών αερόστατων, ένας από τους λιγοστούς συνεχιστές του εθίμου" δηλώνει πως "Και απόψε θα φωτίσουμε την νύχτα, βέβαια, τηρώντας τις αποστάσεις, με μάσκες".

ΚΡΗΤΗ

Το βράδυ, σε πολλά χωριά της Κρήτης, λίγο πριν το Χριστός Ανέστη, όταν το Αναστάσιμο Φως φτάσει στα κεριά των πιστών, ο Ιούδας θα… «λαμπαδιάσει»! Στα προαύλια των εκκλησιών έχουν ήδη μαζευτεί μεγάλη σωροί από ξύλα για την «φουνάρα» , την φωτιά στην οποία θα καεί το ομοίωμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιο Φως: η άφιξη στην Ελλάδα

Εστίαση - Καββαθάς: Πρεμιέρα με προβλήματα την Δευτέρα

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1391 νέα κρούσματα το Μεγάλο Σάββατο