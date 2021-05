Πολιτισμός

H Αναστάσιμη Ακολουθία στον ΑΝΤ1 και στον Ant1news.gr

Η Αναστάσιμη Ακολουθία από την Μητρόπολη Αθηνών .

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 αλλάζει και προσαρμόζεται στο έντονο θρησκευτικό αίσθημα των ημερών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Την Μεγάλη Εβδομάδα, ο ΑΝΤ1 μεταδίδει τις Ακολουθίες των Παθών.

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο, μετά την θεία λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης, μεταδόθηκε η Αναστάσιμη Ακολουθία από την Μητρόπολη Αθηνών.

Η μετάδοση έγινε από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 και μέσω live streaming στο www.antenna.gr και στον www.Ant1news.gr