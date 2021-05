Πολιτική

Τσίπρας: Η πίστη στις δυνάμεις μας είναι η εγγύηση ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Το μήνυμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα για την Ανάσταση και το Πάσχα.

Αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

"Οι μέρες του Πάσχα είναι κάθε χρόνο μέρες ειρήνης, αγάπης, συμπόνιας και αλληλεγγύης. Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ζούμε δύσκολες μέρες.

Και η σκέψη όλων μας είναι πρώτα σε εκείνους που δίνουν τη μάχη της ζωής, μέσα στην ασφυξία των νοσοκομείων. Σε εκείνους που στέκονται με τις λευκές μπλούζες στο πλάι τους. Στις χιλιάδες οικογένειες που πενθούν την απώλεια. Σε όσους συμπολίτες μας περνούν ώρες στέρησης, ανεργίας, ανασφάλειας, φτώχειας, ακόμα και απόγνωσης.

Αυτές οι μέρες, όμως, είναι και μέρες ελπίδας. Ότι το φως θα νικήσει το σκοτάδι. Η ζωή θα πατήσει το θάνατο.

Το Πάσχα, η Ανάσταση, είναι ο μέγας συμβολισμός της νίκης της ζωής. Που είναι και νίκη του ανθρώπου. Αυτή η βεβαιότητα του ανθρώπου, ότι μπορεί να φτιάχνει το μέλλον του με τα δικά του χέρια και τις δικές του επιλογές κατ' εικόνα και ομοίωση των ονείρων του, είναι που κινεί τον κόσμο προς τα εμπρός.

Η πίστη στις δυνάμεις μας, η ανθρωπιά, η ενότητα, η αλληλεγγύη, η επιμονή, το θάρρος, ο αγώνας για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία μας, είναι η εγγύηση ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα.

Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Μπορούμε να υπερβούμε τα εμπόδια προς την πρόοδο. Και θα το κάνουμε. Μ' αυτή την πίστη, εύχομαι σε όλες και σε όλους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση."

