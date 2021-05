Αθλητικά

NYT για Γιακουμάκη: “Όταν τα γκολ έρχονται από το πουθενά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρασε και τον Ατλαντικό η φήμη του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης κάνει μυθική σεζόν με τη φανέλα της Φένλο και στις ΗΠΑ οι New York Times έκαναν ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Έλληνα επιθετικό.Από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα, μέχρι και τη μεταγραφή στην ΑΕΚ και μετέπειτα στην Ολλανδία όπου μεγαλουργεί.

Με την Ένωση ο Έλληνας στράικερ σε τρεις σεζόν πρόλαβε να καταγράψει μόλις 22 συμμετοχές, τη στιγμή που στην Φένλο βρήκε το λιμάνι του, έχοντας 27 γκολ σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δημοσιογράφος του άρθρου, Ρόρι Σμιθ, «τίποτα από το βιογραφικό του, το οποίο να φανέρωνε τι επρόκειτο να συμβεί στην πορεία».

Ο Ρόρι Σμιθ στο αφιέρωμά του θέτει το ερώτημα για το αν ο Γιακουμάκης «έτυχε ή πέτυχε».

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Το ολλανδικό ποδόσφαιρο έχει μία μακρά παράδοση με επιθετικούς που ξαφνικά έκαναν απίθανα πράγματα. Μερικές φορές, όπως στις περιπτώσεις των Φαν Νίστελροϊ, Σουάρες, Χούντελααρ ήταν προάγγελος μεγαλύτερων πραγμάτων. Και μερικές άλλες, όπως στις περιπτώσεις των Γιώργου Σαμαρά, Βίνσεντ Γιάνσεν ή του πιο διάσημου παραδείγματος, του Βραζιλιάνου Αλφόνσο Άλβες, δεν ήταν. Μερικές φορές ο αριθμός των τερμάτων που πετυχαίνει ένας επιθετικός στην Eredivisie είναι αν όχι μία ψευδαίσθηση, τότε σίγουρα ένα τέχνασμα φωτός. Μερικές φορές η επιτυχία τους λέει περισσότερα για τις αδυναμίες του ολλανδικού ποδοσφαίρου, απ’ ό,τι γι’ αυτές».

Ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής της Αϊντχόφεν και νυν αναλυτής του ESPN έδωσε την εξήγησή του για το φαινόμενο Γιακουμάκη, αποδίδοντάς το και στην ολλανδική νοοτροπία: «Είναι γιατί όλες οι ομάδες θέλουν να παίξουν με τον ολλανδικό τρόπο. Ακόμα και μεταξύ των μικρότερων ομάδων, υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει να παίξεις καλά».

«Όλοι θέλουν να κάνουν το ίδιο, ακόμη κι αν δεν έχουν την ποιότητα για να το πράξουν. Είναι ένα πρωτάθλημα με πολλούς νέους και γίνεται όλο νεότερο κάθε χρόνο. Δεν είναι ασυνήθιστο εδώ να έχουμε στόπερ 19 ή 20 ετών. Ένας παίκτης στα 26 του είναι βετεράνος. Και οι νέοι παίκτες κάνουν λάθη. Αν κοιτάξετε στις τελευταίες ομάδες στην Ισπανία ή τη Γερμανία θα δείτε ότι βάζουν περίπου 50 γκολ σε 30 παιχνίδια. Εδώ συχνά φτάνουν τα 60 ή 70».

Ειδήσεις σήμερα:

Μαραντόνα: σοκάρει η έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1391 νέα κρούσματα το Μεγάλο Σάββατο

Εργατική Πρωτομαγιά: Πρώτος εορτασμός στην Ελλάδα το 1893