Κοινωνία

Στη φυλακή ο Μένιος Φουρθιώτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξαν στον ανακριτή ο Μένιος Φουρθιώτης και οι συγκατηγορούμενοι του. Ποιες κατηγορίες τους βαρύνουν.

Στη φυλακή ο Μένιος Φουρθιώτης και οι δύο συγκατηγορούμενοι του με απόφαση του εισαγγελέα έπειτα από την πολύωρη απολογία τους ενώπιον του 30ου τακτικού ανακριτή.

Ελεύθερος αφέθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος στην υπόθεση που βαρύνεται για πλημμεληματική κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μένιος Φουρθιώτης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Εναντίον του παρουσιαστή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα αδικήματα (δύο κακουργήματα και επτά πλημμελήματα): ηθική αυτουργία στην επίθεση που έγινε στις 16 Απριλίου στο σπίτι του, σύσταση συμμορίας, ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη οπλοκατοχή, οπλοφορία, προμήθεια, κατοχή εκρηκτικής βόμβας και διακεκριμένη φθορά, απόπειρα εκβίασης και ψευδή καταγγελία.

Δίωξη έχει ασκηθεί και στους δύο συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους φέρεται να γνώριζε επειδή είχαν απασχοληθεί ως προσωπικοί συνοδοί του και οι οποίοι κατηγορούνται ότι την ίδια μέρα έκαναν την επίθεση στο σπίτι του και πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών στη Νέα Ερυθραία. Η δίωξη εναντίον τους αφορά τη σύσταση συμμορίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και οπλοφορία από κοινού, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, έκρηξη, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών κ.ά.

Οι συγκατηγορούμενοι του Φουρθιώτη -σύμφωνα με πληροφορίες- αρνήθηκαν επίσης τις κατηγορίες επικαλούμενοι τα στίγματα των κινητών τους τηλεφώνων που, όπως λένε, καταδεικνύουν ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο που έγινε η ανταλλαγή πυροβολισμών. Επέμειναν επίσης πως η μόνη τους σχέση με το Μένιο Φουρθιώτη ήταν ότι τους είχε προσλάβει ως φύλαξή του μετά την απόφαση να αποσυρθεί η αστυνομική του συνοδεία.

Στον Κορυδαλλό ο Μένιος Φουρθιώτης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τηλεπαρουσιαστής θα παραληφθεί αύριο το πρωί, γύρω στις 8:30 - 9:00 , από την ΓΑΔΑ, όπου κρατείται, και θα μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού , στην ΣΤ πτέρυγα .

Σημειώνεται ότι πριν από την μεταφορά του στον Κορυδαλλό θα έχει κάνει μοριακό τεστ για κορονοϊό.

Οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για την υπόθεση θα μεταφερθούν, αντιστοίχως, στις φυλακές Μαλανδρίνου και στις φυλακές Λάρισας..

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1391 νέα κρούσματα το Μεγάλο Σάββατο

Κορονοϊός - Ινδία: Νεκρός Έλληνας από την πανδημία

Άγιο Φως: η άφιξη στην Ελλάδα