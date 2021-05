Κοινωνία

Πήγαν να κλέψουν ψιλικατζίδικο κι έφυγαν με... αρνιά (βίντεο)

Τα αρνιά από το ψυγείο ενός ψιλικατζίδικου στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας έκλεψαν άγνωστοι.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Οι νεαροί έφτασαν στο ψιλικατζίδικο με ένα αυτοκίνητο και έψαχναν τρόπο ώστε να μπουν στο κατάστημα ενώ ερεύνησαν και το όχημα του ιδιοκτήτη.

Αφού είδαν πως δεν μπορούσαν να μπουν, πήγαν από την πίσω πόρτα και βρήκαν ένα ψυγείο. Εκεί υπήρχαν τέσσερα αρνιά που είχε ο ιδιοκτήτης και τα οποία προορίζονταν για να μπουν, αύριο, στη σούβλα. Τα πήραν, τα φόρτωσαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν ενώ παραμένει άγνωστο αν τα πούλησαν ή τα κράτησαν.

Ο ιδιοκτήτης και οι συγγενείς του τρέχουν να προλάβουν για να βρουν άλλα αρνιά, ωστόσο οι κλοπές σε σπίτια και καταστήματα στην περιοχή είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί είπαν στον ιδιοκτήτη ότι θα πρέπει να τους παραδώσει ένα στικάκι με το υλικό που κατέγραψε η κάμερα και μετά να υποβάλει μήνυση για την κλοπή.

