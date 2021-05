Πολιτισμός

Άννα Μαρία Γκούνη: Η πρώτη γυναίκα μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κονρό στον ΑΝΤ1

Η Άννα Μαρία Γκούνη μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις σπουδές της και τα μελλοντικά της σχέδια.

Το όνομα της, Άννα Μαρία Γκούνη. Είναι η πρώτη γυναίκα μαέστρος και μουσική διευθύντρια της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κονρό στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως λέει από μικρή θυμάται τον εαυτό της να μιλάει στους γονείς για τα όνειρα της.

«Όταν έρχεται ένα παιδί 15 ετών και σου λέει θα γινώ μαέστρος και θα πάω στην Αμερική, αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα θα πάρω υποτροφία, γελούσαν βέβαια, αλλά έγινε σιγά σιγά», λέει η Άννα Μαρία Γκούνη.

Η μαέστρος βρισκόταν στην Αμερική για την απόκτηση του διδακτορικού της από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον και μόλις έμαθε πως η ορχήστρα του Κονρό ψάχνει διευθυντή έδειξε αμέσως ενδιαφέρον.

«Άρχισε ένας κύκλος συνεντεύξεων και ακροάσεων που κράτησε πάρα πόλλους μήνες, γιατί δεν θέλουν να δουν μόνο αν είσαι καλή μουσικός αλλά και αν μπορείς να συνεργαστείς με ανθρώπους», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η κ. Γκούνη.

Η Άννα Μαρία Γκούνη πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και όπως λένε οι καθηγητές της, είχαν εντυπωσιαστεί εξ αρχής μαζί της.

«Ήταν από τις καλύτερες φοιτήτριες μου και πιστεύω πως μπορεί να φτάσει και ψηλότερα έχει δυνατότητες», λέει στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Mίλτος Λογιάδης.

Στα μελλοντικά σχέδια της ταλαντούχας μαέστρου είναι να επιστρέψει στην χώρα μας και να συνεργαστεί με τις καλίτερες ελληνικές ορχήστρες.

