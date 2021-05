Πολιτισμός

“Αποστολή”: Το “Ιερατικόν” του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στη δημοτική (βίντεο)

«Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος…»

Χριστός Ανέστη! Ο Κατηχητικός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γνωστός και ως Ιερατικόν, Κατηχητικός εις το Άγιον Πάσχα, αποδίδεται γραπτώς στη δημοτική γλώσσα στο τρίτο κατά σειρά βίντεο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την Μ. Εβδομάδα.

Τον Κατηχητικό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου διαβάζει μεγαλοφώνως στο τέλος της Θ. Λειτουργίας κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως, ο ιερέας που προεξάρχει.

Στο βίντεο ο Λόγος αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα, σε μία προσπάθεια να κατανοήσουν οι νέοι τα ιερά κείμενα και να μετέχουν πιο συνειδητά στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η «Αποστολή» ευχαριστεί θερμά για την αμέριστη συμβολή τους στη δημιουργία των τηλεοπτικών παραγωγών την AIKOR PRODUCTIONS και τους Γιάννη Αϊβάζη (σκηνοθεσία – μοντάζ), Παναγιώτη Πετράκη, Μαρία Κορινθίου, Νίκο Βούλγαρη (Διεύθυνση Φωτογραφίας), Κωνσταντίνο Φρίγγα (Βοηθός Σκηνοθέτη) και Στέλιο Δεσίπρη (Ηλεκτρολόγος).

