Ανάσταση: “Χριστός Ανέστη” ακούστηκε στις εκκλησίες της χώρας

Με λαμπρότητα, αλλά νωρίτερα και με περιοριστικά μέτρα, είπαν οι ιερείς το Χριστός Ανέστη. Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Με τις εκκλησίες ανοιχτές φέτος το Πάσχα, αλλά με αυστηρά περιοριστικά μέτρα, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού γιορτάστηκε η φετινή Ανάσταση.

Οι υγειονομικοί περιορισμοί όρισαν συγκεκριμένο αριθμό πιστών, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο προαύλιο των ναών.

Η λειτουργίας της Ανάσταση ξεκίνησε στις 21:00 και το Χριστός Ανέστη ακούστηκε στις εκκλησίες όλης της χώρας.

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, τελέστηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών η Ακολουθία της Αναστάσεως και εν συνεχεία η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

Τον Μακαριώτατο πλαισίωσαν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης και ιερείς της Μητροπόλεως Αθηνών.

Το παρών έδωσαν με την προσήκουσα ευλάβεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και πλήθος πιστών με την τήρηση των απαιτούμενων υγιειονομικών μέτρων, που έχει λάβει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με την ευχή η φετινή Ανάσταση να σημάνει το τέλος της πανδημίας και την επούλωση των πληγών στο σώμα της ανθρωπότητας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα ελπίδας μετά από την λειτουργία της Ανάστασης, που παρακολούθησε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

«Γιορτάζουμε σήμερα τη νίκη της ζωής πάνω στον θάνατο, την έξοδο από το σκοτάδι προς το φως, την ψυχική μετατόπιση από τον φόβο και την απόγνωση προς την ελπίδα.

Εύχομαι ολόψυχα η φετινή Ανάσταση να σημάνει το τέλος της πανδημίας, την επούλωση των πληγών στο σώμα της ανθρωπότητας και τον τελικό θρίαμβο του καλού, μέσα στο φως της αγάπης και της αλληλεγγύης.

Χριστός Ανέστη!».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και τα παιδιά του, Σοφία, Κωνσταντίνο και Δάφνη, παρακολούθησε την Τελετή της Αναστάσεως, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών.

Δεκαπέντε λεπτά πριν από τις 19:00 έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος που μετέφερε το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα. Η υποδοχή του ανέσπερου φωτός έγινε με μια λιτή τελετή και μεταφέρεται στην Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα. Η Πολιτεία έχει μεριμνήσει για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στην Αθήνα και από εκεί σε όλη την Ελλάδα, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών και επισημαίνει ότι τo πράττει με την προσήκουσα ευλάβεια, ταπεινότητα και κατάνυξη.

