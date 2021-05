Πολιτική

Μητσοτάκης: Το Θείο Φως γίνεται ήλιος αισιοδοξίας για έξοδο από την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ημέρες που έρχονται μπορούν να είναι αληθινά καλύτερες, τονίζει ο πρωθυπουργός.

«Αυτό το Πάσχα, η σκέψη μας στρέφεται στους ανθρώπους που χάσαμε από τον COVID και σε όσους δοκιμάζονται ακόμα στα νοσοκομεία», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για το Πάσχα.

«Το ότι η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις σε απώλειες σ' όλη την Ευρώπη δεν μειώνει τη θλίψη. Αποτυπώνει, ωστόσο, το μέτρο του κινδύνου από αυτήν την πανδημία. Την προσπάθεια εκείνων που εξακολουθούν να μάχονται στην πρώτη γραμμή για τη δημόσια υγεία. Αλλά και την ελπίδα που φέρνει για όλους το δώρο του εμβολιασμού», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτει: «Η Μεγάλη Εβδομάδα είχε εφέτος λιγότερους περιορισμούς από πέρυσι, όμως δεν ήταν, ασφαλώς, αυτή που θα θέλαμε. Γιατί την πιο ελεύθερη ζωή την κατακτούμε, βδομάδα τη βδομάδα, ακολουθώντας με συνέπεια το τελικό σχέδιο προς την έξοδο: επιστρέφοντας προσεκτικά σε κάποιες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Συνεχίζοντας να τηρούμε τους κανόνες της μάσκας, των αποστάσεων, της ατομικής υγιεινής. Αλλά, πάνω από όλα, επισπεύδοντας τον εμβολιασμό μας. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή, προσφέροντας μόνο αυτά το διαβατήριο της υγείας και μιας καθημερινότητας χωρίς εμπόδια. Ήδη, περισσότεροι από 3.000.000 πολίτες έχουν κάνει την πρώτη ή και τη δεύτερη δόση. Και καθώς λειτουργούν, πια, πάνω από 1.000 σύγχρονα κέντρα και άνοιξαν οι γραμμές για όλες σχεδόν τις ηλικίες, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να φτάσουμε τους 5.000.000 εμβολιασμένους Έλληνες. Το πρώτο τείχος ανοσίας, λοιπόν, είναι κοντά. Με τους νέους να μας δείχνουν το δρόμο της υπευθυνότητας».

Και συνεχίζει ο πρωθυπουργός: «Είναι αλήθεια πως έχουμε ακόμα αρκετά κρούσματα και νοσηλείες. Ο κορονοϊός επιτίθεται, καθώς υποχωρεί. Αλλά σε εμάς ανήκει η τελευταία λέξη. Σε λίγο θα λειτουργήσει ξανά η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και θα ανοίξουν τα σχολεία. Η ώριμη συμπεριφορά μας πρέπει να κάνει αυτά τα βήματα σίγουρα, ώστε σταδιακά να γίνουν περισσότερα. 'Αλλωστε, η οικονομία στηρίχθηκε και άντεξε. Γι' αυτό και η μεσαία τάξη ανασαίνει. Οι μειώσεις φόρων βλέπετε ότι συνεχίζονται. Και οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν γρήγορα».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει: «Σε αυτές τις άγιες ημέρες, δεν χωρούν ούτε μικρόψυχες αντιπαραθέσεις ούτε μίζερες προσεγγίσεις που μηδενίζουν τον πόνο, αλλά και τον αγώνα μιας ολόκληρης χώρας, επί 15 μήνες. Σε όσους επιμένουν σ΄ αυτές, ταιριάζει το «άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

Οι υπόλοιποι προχωρούμε με ενότητα και αλληλεγγύη στην τελική ευθεία προς τη λήξη της δοκιμασίας. 'Αλλωστε η πατρίδα μας φαίνεται να βγαίνει από την κρίση ισχυρότερη: Με το Σύστημα Υγείας πιο δυνατό και σύγχρονο. Ψηφιοποιημένες και γρήγορες τις δημόσιες υπηρεσίες. Την οικονομία θωρακισμένη, έτοιμη να αναπτυχθεί. Και την τεχνολογία να απλώνεται παντού, δίπλα στον πολίτη, όπως αποδεικνύει καθημερινά και η εμπειρία των εμβολιασμών».

Και τονίζει: «Όλα αυτά δηλώνουν πως η χώρα πέτυχε να κάνει την υγειονομική πολιορκία, ευκαιρία προόδου. Και ότι έχει δυνάμεις αστείρευτες. Αυτές ακριβώς τις δυνάμεις επιστρατεύει και το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» για την ανάπτυξη στην μετά-Covid εποχή. Ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα, με 175 δράσεις. Για την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη οικονομία, την κοινωνική φροντίδα και τις επενδύσεις, που θα αλλάξει την εικόνα του τόπου. Αλλά και τις ζωές όλων μας, καθώς θα φέρει μεγάλα έργα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Καθαρότερη και φτηνότερη ενέργεια και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση. Υγεία που απαντά στο σήμερα και Παιδεία που βλέπει στο αύριο».

Καταλήγοντας στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός προσθέτει: «Το ανοιξιάτικο Πάσχα, λοιπόν, προμηνύει ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Το Θείο Φως γίνεται ήλιος αισιοδοξίας για την έξοδο από την παγκόσμια περιπέτεια της πανδημίας. Και το αναστάσιμο μήνυμα διαπερνά την επικαιρότητα, δικαιώνοντας τη λυτρωτική του διάσταση. Οι ημέρες που έρχονται μπορούν να είναι αληθινά καλύτερες. Ώστε οι επόμενοι μήνες να γίνουν παραγωγικότεροι. Και τα αμέσως επόμενα χρόνια, χρόνια μεγαλύτερης ευημερίας για την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά σε όλες και σε όλους! Με αγάπη, υγεία, χαρά και δύναμη!».

Αυτό το Πάσχα, καθώς προχωρούμε με ενότητα και αλληλεγγύη προς τη λήξη της δοκιμασίας, το Θείο Φως γίνεται ήλιος αισιοδοξίας. Και το αναστάσιμο μήνυμα διαπερνά την επικαιρότητα, δικαιώνοντας τη λυτρωτική του διάσταση.



Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά με αγάπη, υγεία, χαρά & δύναμη. pic.twitter.com/aRRK4m26h8

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 1, 2021