Γεννηματά: Αναστάσιμο φως στην ελπίδα για να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας

Η Φώφη Γεννηματά εύχεται το Αναστάσιμο φώς να δώσει την ελπίδα σ΄όλους και παροτρύνει όλους να εμβολιαστούν.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στο πασχαλινό μήνυμά της, εύχεται το Αναστάσιμο φώς να δώσει την ελπίδα σ΄όλους. Παροτρύνει όλους να εμβολιαστούν για να αποκατασταθεί η κοινωνική κι οικονομική ζωή.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το μήνυμα της αγάπης εύχομαι να φτάσει σε κάθε σπίτι αυτό το Πάσχα.

Να το μοιραστούμε ξανά χωρίς φόβο με τους αγαπημένους μας, να νοιαστούμε γι αυτούς που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή.

Με το εμβόλιο μπορούμε. Δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα.

Αναστάσιμο φως στην ελπίδα για να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας για την Αναγέννηση της χώρας με αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Χρόνια πολλά με υγεία και αισιοδοξία».

