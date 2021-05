Κοινωνία

Καιρός: Μεγάλο Σάββατο με θερμοκρασίες ρεκόρ

Σε ποια περιοχή καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία, που αποτελεί ρεκόρ για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν το Μεγάλο Σάββατο στη Νότια Ελλάδα.



Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε στην Πλώρα Ηρακλείου (37,3 βαθμοί Κελσίου) αποτελεί ρεκόρ για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.



Το προηγούμενο ρεκόρ στην Κρήτη ήταν οι 33,8 βαθμοί που είχαν σημειωθεί στο σταθμό των Μοιρών Ηρακλείου στις 2/5/2013.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έφτασε τους 33 βαθμούς, στη Πελοπόννησο τους 34 βαθμούς και στο Νότιο Αιγαίο τους 33 βαθμούς, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία στο σταθμό Χαλανδρίου έφτασε τους 31 βαθμούς Κελσίου.

