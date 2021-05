Κόσμος

Πρωτομαγιά: Σφοδρές συγκρούσεις στο Παρίσι (βίντεο)

Αστυνομικοί εναντίον διαδηλωτών στην "Πόλη του Φωτός".

Μαζικές διαδηλώσεις για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς έγιναν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονoϊό.

Περίπου 300 πορείες διοργανώθηκαν στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως η Λιόν, η Νάντ, η Λιλ η Τουλούζ κλπ όπου συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι και απαίτησαν κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους, στα σχέδια της κυβέρνησης Μακρόν για την αλλαγή των παροχών ανεργίας.

Οι διαδηλώσεις είχαν δυναμισμό και ένταση ενώ υπήρξαν σε πολλές περιπτώσεις και σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία,

Σύμφωνα με δήλωση των αρμόδιων αρχών στο Reuters έγιναν 17 συλλήψεις στο Παρίσι, όπου είχε αναπτυχθεί δύναμη 5.000 αστυνομικών.

Επίσης η αστυνομία στη Λιόν διέλυσε μία ομάδα περίπου 200 διαδηλωτών που πετούσαν πυροτεχνήματα, όπως ανέφερε η νομαρχία Οβέρνη-Ρον-Αλπ.

