Ανάσταση στον Νέο Κόσμο με μολότοφ (βίντεο)

«Βροχή» από μολότοφ και φέτος στον Νέο Κόσμο μετά το άκουσμα του «Χριστός Ανέστη».

Με μολότοφ και βεγγαλικά γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση στο Νέο Κόσμο.

Μετά το άκουσμα του «Χριστός Ανέστη» νεαροί πέταξαν δεκάδες μολότοφ στους δρόμους της περιοχής.

Κάτοικοι του Νέου Κόσμου και της ευρύτερης περιοχής, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο σημείο, ώστε να απαθανατίσουν το σκηνικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

