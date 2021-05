Αθλητικά

Πόλο Γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Οι "γοργόνες" του Ολυμπιακού βγηκαν νικήτριες από τον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη νίκησε 7-6 την ουγγρική Ντουναουιβάρος, στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague που διεξήχθη στη Βουδαπέστη, και επέστρεψε στην κορυφή μετά το 2015, όταν είχε κατακτήσει τον τίτλο στο κολυμβητήριο του Πειραιά.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-2, 1-2, 1-0.

Στο πρώτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός έπαιρνε από το ξεκίνημα προβάδισμα ενός γκολ, αλλά η Ντουναουιβάρος είχε τις... απαντήσεις. Μάλιστα, η ουγγρική ομάδα κατάφερε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου με δύο «αναπάντητα» γκολ να προηγηθεί 4-3, αλλά Βάσω Πλευρίτου και Αβραμίδου έβαλαν ξανά τον Ολυμπιακό σε θέση... οδηγού (5-4).

Δύο γκολ της Κριστίνα Γκάρντα έδωσαν ξανά προβάδισμα στην Ντουναουιβάρος (5-6), αλλά η Τσουκαλά «έγραψε» το 6-6, ενώ η Βάσω Πλευρίτου «έγραψε» το 7-6 με παίκτρια παραπάνω, 2.39΄΄ πριν το τέλος. Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χάρης Παυλίδης): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Μπενέκου, Ελευθεριάδου 1, Κανετίδου, Αβραμίδου 1, Σιούτη, Μαργαρίτα Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Βάσω Πλευρίτου 3, Τσουκαλά 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου.

ΝΤΟΥΝΑΟΥΙΒΑΡΟΣ (Ατίλα Μίχοκ): Μαγκιάρι, Σίλαγκι 2, Παλ, Χούστι, Χόρβατ, Μαϊέ, Σάμπο, Γκάρντα 4, Ζίγκλερ, Μούτσι, Μπρεζόφσκι, Σέλαρ, Σάιμπεν.

