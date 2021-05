Κόσμος

Κορονοϊός – Αυστραλία: συναγερμός στο Περθ μετά από 3 κρούσματα!

Οι Αρχές εξετάζουν την επιβολή τοπικού lockdown στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Απαγορεύτηκε στους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται στην Ινδία, να επιστρέψουν.

Η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, το Περθ, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής ενός δεύτερου σύντομου λοκντάουν σε διάστημα δύο εβδομάδων, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, μετά την διάγνωση με τον νέο κορονοϊό ενός φρουρού ασφαλείας σε ξενοδοχείο καραντίνας και δύο συγκατοίκων του.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας Μαρκ Μακγκάουαν δήλωσε αργά χθες το βράδυ ότι θα πρέπει να αποφασίσει αν η πρωτεύουσα της πολιτείας, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα βγήκε από ένα τριήμερο λοκντάουν μετά την καταγραφή ενός κρούσματος του νέου κορονοϊού, θα τεθεί εκ νέου σήμερα υπό τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα.

"Οι περιορισμοί που ισχύουν και η χρήση μασκών και η ικανότητά μας ιχνηλάτησης των επαφών και της διεξαγωγής τεστ μας δίνουν τη δυνατότητα να μην λάβουμε ακόμη μια απόφαση για λοκντάουν", δήλωσε ο Μακγκάουαν αργά χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους.

"Ωστόσο είναι πιθανό ότι αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο ή την επόμενη ημέρα", πρόσθεσε.

Η Αυστραλία, η οποία δεν έχει καταγράψει καμία άλλη εγχώρια μετάδοση του νέου κορονοϊού για πολύ καιρό, απαγόρευσε αυτό το σαββατοκύριακο στους πολίτες που βρίσκονταν στην Ινδία τις περασμένες 14 ημέρες να επιστρέψουν στη χώρα, καθώς η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο αντιμετωπίζει έξαρση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και των θανάτων από την COVID-19.

Η Αυστραλία έχει σχεδόν εξαλείψει την εγχώρια μετάδοση μετά το κλείσιμο των συνόρων της για αυτούς που δεν είναι πολίτες της τον Μάρτιο του 2020 και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα μόλις 29.800 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 910 θανάτους από την COVID-19.

Ο προσβληθείς από τον νέο κορονοϊό 20χρονος φρουρός ασφαλείας εργαζόταν στο ξενοδοχείο του Περθ Pan Pacific Hotel και είχε ήδη λάβει την πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-19, σύμφωνα με τον Μακγκάουαν. Τώρα έχει τεθεί σε καραντίνα μαζί με τους επτά συγκάτοικούς του, πέντε από τους οποίους έχουν μέχρι στιγμής αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν κάνει για τον νέο κορονοϊό.

Αξιωματούχοι της πολιτείας αναμένεται να ενημερώσουν σχετικά σήμερα το απόγευμα.

Η Νέα Ζηλανδία ανέστειλε χθες το βράδυ τα ταξίδια από την Δυτική Αυστραλία, ακυρώνοντας δύο πτήσεις που αναμενόταν να φτάσουν σήμερα το πρωί. Η Νέα Ζηλανδία συμφώνησε τον περασμένο μήνα σε μια "ταξιδιωτική φούσκα", δηλαδή για ταξίδια χωρίς καραντίνα και τεστ για τον νέο κορονοϊό, με την Αυστραλία.

