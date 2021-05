Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “καθάρισε” ο Μιλιτάο

Η «Βασίλισσα» συνεχίζει να βρίσκεται στο κατόπι της συμπολίτισσας της Ατλέτικο, που νωρίτερα επικράτησε της Έλτσε.

«Καρδιοχτύπησε» η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη που την διατηρεί στο... κυνήγι της πρωτοπόρου Ατλέτικο. Η «βασίλισσα» επιβλήθηκε 2-0 της Οσασούνα στο «Αλφρέντο ντι Στέφανο», στο τελευταίο σημερινό παιχνίδι για την 34η αγωνιστική, και παραμένει σε απόσταση δύο βαθμών από τους «ροχιμπλάνκος». Τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν χάρισε ο Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος βρήκε δις το δρόμο προς τα δίχτυα της Οσασούνα μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο β΄ μέρος.

Στο μεταξύ, νίκη-«χρυσάφι», στην προσπάθεια που καταβάλλει για την κατάκτηση του τίτλου στη La Liga, πανηγύρισε η πρωτοπόρος Ατλέτικο Μαδρίτης που επικράτησε 1-0 της Έλτσε στο «Μανουέλ Μαρτίνεθ Βαλέρο». Ο Μάρκος Γιορέντε σημείωσε το γκολ που χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, η οποία το επόμενο Σάββατο (8/5) δοκιμάζεται στο ντέρμπι με την «Μπάρτσα» στο «Καμπ Νου».

Από εκεί και πέρα, Εϊμπαρ και Ουέσκα, οι οποίες δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, σημείωσαν σπουδαίες νίκες, επικρατώντας της Αλαβές και της Σοσιεδάδ, αντίστοιχα.

